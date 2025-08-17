西嶼子弟曾暐勛上台大電機 楊寶寶基金會獎助金鼓勵

楊寶寶教育基金會執行長李家萱，將獎助學金交給考上台大電機系的曾暐勛。（楊寶寶教育基金會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人楊寶寶教育基金會今（17）日前往澎湖縣西嶼鄉外垵村，由執行長李家萱代表基金會頒發「卓越升學獎助學金」，表達對錄取國立台灣大學電機工程學系的曾暐勛肯定與支持。這份獎助不僅是對學業成果的鼓勵，更體現基金會「從西嶼出發」的教育承諾，陪伴青年勇敢追夢、翻轉人生。

來自西嶼的曾暐勛出身漁民家庭，自小勤奮向學、態度踏實，從西嶼國中一路就讀至國立馬公高中，學業表現始終名列前茅。高三時主動放棄推薦保送資格，選擇挑戰最具難度的分科測驗，最終順利錄取心中第一志願、國立台灣大學電機工程學系。

國立馬公高中校長石仲哲表示，曾暐勛在多數同學已透過繁星、申請等管道錄取大學的情況下，仍堅持走上最嚴格的分科測驗，且如願錄取頂尖學系，展現出過人的毅力與高度自律。他說：「沒有極高的實力與決心，是無法完成這樣的挑戰。他是馬高的驕傲，也是澎湖的光榮。」

李家萱此次代表基金會前往，將獎助學金交至學生家中。她表示：「董事長楊寶霖常說，楊寶寶教育基金會是從西嶼出發，這不只是地理起點，更是我們教育行動的核心理念。我們真正走進孩子的生命，陪他們面對人生重要的選擇時刻。」她強調，教育不是一次性的補助，而是一段持續的關懷與陪伴。「未來，我們將從西嶼延伸出去，遍及整個澎湖，讓每一位努力不懈的年輕人都知道，他們的夢想值得被看見、被支持。」

