週一多雲到晴午後有雨 中南部留心短延時豪雨及雷擊

2025/08/17 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週一（18日）因南方雲系北移，台東與屏東地區偶有陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，南部地區及中部山區可能有短延時豪雨、雷擊等情形，外出建議留心天候變化並攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週一台東及屏東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區不排除有局部短延時豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化及短延時強降雨伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。

離島天氣：澎湖、金門多雲短暫陣雨，氣溫26至31度；馬祖晴到多雲，氣溫26至30度。

天氣風險公司指出，預測下週一週二，南海及東部海面各有低氣壓發展活動跡象，目前評估皆對台灣無直接影響。但由於台灣仍在低壓帶範圍內，大氣持續不穩定，迎風面的東部地區清晨、上午有局部短暫陣雨，午後各地亦易有熱對流發展，帶來較明顯雷陣雨。氣溫略降，但因濕度高，體感仍顯悶熱，建議外出攜帶雨具備用，並注意最新氣象更新。

紫外線指數部分，各縣市達過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，18日南方雲系北移，環境風場為偏東風轉偏南風，全台風速弱，西半部污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週一東半部高溫約32度，西半部高溫可以來到35度，大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週一全台紫外線指數紅通通，外出建議做好防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

