為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣首屆永續企業典範選拔 聚焦低碳與多元平等

    苗栗縣政府將舉辦首屆「永續企業典範」選拔，邀集企業代表召開說明會。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣政府將舉辦首屆「永續企業典範」選拔，邀集企業代表召開說明會。（苗栗縣府提供）

    2025/08/17 17:51

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將舉辦首屆「永續企業典範」選拔，聚焦「環境永續」、「幸福永續」與「女力典範」三大面向，將選出18名永續企業典範，苗縣府邀請縣內各企業報名，齊心推動企業永續轉型，展現苗栗邁向低碳、幸福與多元平等社會的決心。

    苗縣府工商發展處指出，此次選拔將選出18名永續企業典範，包括上市櫃企業組、大型企業組及小中型企業組各3名的「苗金獎」、3名「女力典範獎」、3名「環境特殊貢獻獎」及3名「性平特殊貢獻獎」，盼成為苗栗企業永續發展的標竿。

    苗縣府工商發展處首度辦理「永續企業典範」選拔活動，聚焦「環境永續」、「幸福永續」與「女力典範」三大面向，已召開說明會，鼓勵企業將碳管理、環境保護、幸福職場與性別平等落實於日常經營，讓企業在追求成長的同時，也能為社會創造正向價值。預計10月受理線上報名，明年1月公布初審入圍，4月進行複選簡報，7月頒獎表揚。相關內容可洽詢037-324428，羅小姐。

    苗栗縣政府首屆「永續企業典範」選拔，公布相關資訊。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣政府首屆「永續企業典範」選拔，公布相關資訊。（苗栗縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播