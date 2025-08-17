苗縣首屆永續企業典範選拔 聚焦低碳與多元平等

苗栗縣政府將舉辦首屆「永續企業典範」選拔，邀集企業代表召開說明會。（苗栗縣府提供）

2025/08/17 17:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將舉辦首屆「永續企業典範」選拔，聚焦「環境永續」、「幸福永續」與「女力典範」三大面向，將選出18名永續企業典範，苗縣府邀請縣內各企業報名，齊心推動企業永續轉型，展現苗栗邁向低碳、幸福與多元平等社會的決心。

苗縣府工商發展處指出，此次選拔將選出18名永續企業典範，包括上市櫃企業組、大型企業組及小中型企業組各3名的「苗金獎」、3名「女力典範獎」、3名「環境特殊貢獻獎」及3名「性平特殊貢獻獎」，盼成為苗栗企業永續發展的標竿。

請繼續往下閱讀...

苗縣府工商發展處首度辦理「永續企業典範」選拔活動，聚焦「環境永續」、「幸福永續」與「女力典範」三大面向，已召開說明會，鼓勵企業將碳管理、環境保護、幸福職場與性別平等落實於日常經營，讓企業在追求成長的同時，也能為社會創造正向價值。預計10月受理線上報名，明年1月公布初審入圍，4月進行複選簡報，7月頒獎表揚。相關內容可洽詢037-324428，羅小姐。

苗栗縣政府首屆「永續企業典範」選拔，公布相關資訊。（苗栗縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法