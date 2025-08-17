旅日突發腦出血！尪賣錶籌百萬救妻 網推1保險：100％理賠

許多民眾前往海外旅遊前，會事前投保為旅遊增加保障。示意圖。（資料照）

2025/08/17 18:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾前往海外旅遊前，會事前投保為旅遊增加保障。然而，近來有網友表示，妻兒去日本沖繩自由行，未料妻子突發腦出血，緊急在當地進行手術，事後他還自費百萬讓妻子搭乘醫療專機返台治療。貼文一出，除引起大批網友留言慰問，還建議赴日旅遊時，可購買日本政府推出的「日本旅遊保險」。

據了解，社群平台Threads用戶從13日廣傳一篇貼文，為一名男網友分享妻子前往國外旅遊遇到的突發狀況。原PO指出，妻子在今年7月21日帶孩子去沖繩旅遊，沒想到妻子7月22日凌晨突然出現頭痛、嚴重頭暈的症狀，於是急忙打電話給他求助，而他則立即透過電話指示孩子通知飯店櫃台人員，協助妻子送往沖繩南部醫療中心急救。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，妻子被當地醫師診斷出「腦動靜脈畸形瘤導致」，必須立即進行開顱手術，而他則在接獲消息後，緊急搭機飛往沖繩，最終妻子在歷經6至7小時的手術後，總算保住生命。然而妻子在術後失去意識與自主呼吸能力，加上每日醫療、住宿、生活費支出等龐大費用，讓原PO決定安排醫療專機，將妻子送回台灣治療。

原PO表示，在日本進行的手術與2日住院費用，花費了約590萬日圓（約新台幣120萬元），之後又自費新台幣135萬安排SOS醫療專機，終於在7月29日將妻子送回台灣，目前已轉送台北榮總治療。原PO透露，為了支付這些費用，讓他不得不賣掉手錶、向老闆借錢，才能維持家庭日常開銷，「彷彿做了場惡夢，至今還在惡夢中輪迴。」

網友們除了紛紛留言表達關心，還向其他未來會前往日本旅遊的民眾提推薦，務必記得購買日本觀光廳與東京海上日一同推出的「日本旅遊保險」。根據東京海上日動官網介紹，該保險針對訪日31天以內的外籍遊客所設計，承保範圍包含醫藥費、住院費、手術費以及醫療專機費用，理賠上限則是1000萬日圓（約新台幣207萬元）。

相關新聞請見：

守護國人海外健康 「旅遊E指通」提供遠距醫療諮詢

暑假瘋出國意外醫療要保多少？產險業估「至少50萬」

海外旅遊最常因哪些症狀就醫？產險業統計3大理賠項目

憂海外旅遊突發重病 產險業鎖定緊急救援、遠距醫療提供諮詢

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法