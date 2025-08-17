奧萬大「走~到森林慢慢玩」10/4起結合賽德克文化深度療癒體驗

奧萬大結合賽德克文化導覽，舉辦慢活森林療癒體驗課程。（林保署南投分署提供）

2025/08/17 17:48

〔記者張協昇／南投報導〕奧萬大自然教育中心為推廣森林療癒與環境教育，將於10月4至5日舉辦2天1夜慢活森林療癒體驗課程「走~到森林慢慢玩」。活動以奧萬大森林遊樂區的森林環境為基地，結合周邊賽德克族春陽部落等原住民族森林資源，帶領年滿16歲民眾深入探索賽德克文化與生態體驗。

林業保育署南投分署指出，奧萬大森林遊樂區擁有高濃度負離子與豐富芬多精，是極佳的天然療癒場域，有助於降低壓力、促進免疫力、調節自律神經。此次活動延續奧萬大森林療癒主題的核心理念，進一步融合原住民族文化與自然探索元素，打造更具深度的身心靈療癒旅程，透過慢步調的學習散策，引導參與者在森林中重新傾聽自己，徐徐地、輕鬆地鏈結環境與自我。

奧萬大自然教育中心表示，活動首日將帶領學員走入南投仁愛鄉春陽部落，由當地賽德克族獵人引導，穿戴傳統服飾、貼上象徵族群身分的紋面貼紙，沉浸式入場儀典完成後，跟隨獵人腳步走進史努櫻步道，一覽春陽部落完整面貌，沿途進行文化走讀，包含生活經驗、狩獵冒險、防禦工事等；第二天回到奧萬大園區，展開「冒險與沉靜」為主題的森林體驗之旅，參與者將穿越林徑與溪流前往舊松林區，途中探索萬大溪流域過往的歷史脈絡，並在森林中調整呼吸、放鬆情緒，補充來自森林所給予的正能量。有興趣民眾可上台灣山林悠遊網報名。

慢活森林療癒體驗課程，帶領民眾探索萬大溪流域過往的歷史脈絡。（林保署南投分署提供）

慢活森林療癒課程結合賽德克文化深度體驗。（林保署南投分署提供）

