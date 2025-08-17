明高層冷心低壓接近！週三前恐再有冰雹 午後注意雷陣雨

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕未來一週仍有高溫，且週三前可能再有較劇烈的午後雷陣雨發生。中央氣象署指出，受到南方雲系及高層冷心低壓通過影響，週一至週三各地容易有午後雷陣雨發生，並出現較大雨勢，不排除再出現冰雹等劇烈天氣現象，且西半部普遍高溫可達35度，民眾外出務必攜帶雨具並防範高溫。

中央氣象署預報員李名翔指出，週一至週三受到南方雲系影響，台東、屏東地區整日有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區易有午後局部短暫雷陣雨，尤其西半部地區、東半部山區有局部大雨，中部山區、南部地區有機會出現短延時豪雨。

李名翔提到，由於南方雲系帶來的水氣從海峽一路延伸至西半部地區，西半部地區夜晚、清晨也有零星降雨，另週一有高層冷心低壓接近、週二及週三位於台灣上空，對流容易發展，各地午後雷陣雨雨勢可能更加明顯，且不排除局部出現冰雹等劇烈天氣現象。

週四起受到太平洋高壓西伸影響，各地水氣減少，恢復至白天多雲到晴的好天氣，但受到東南東風影響，東半部、恆春半島仍整日有不定時降雨發生，且西半部地區、東半部山區仍會有午後雷陣雨。

李名翔進一步指出，目前南海至菲律賓東方海面仍屬低壓帶勢力範圍，且南海、菲律賓東方各有低壓系統發展，其中位於菲律賓東方海面的低壓系統將隨著低壓帶北抬、往琉球海域移動，過程中有機會小幅度增強，但目前模式預報分歧較大。另中央氣象署預報員賴欣國補充，此一低壓系統也不排除在明天或後天發展為熱帶性低氣壓。

位於南海的系統結構仍相當鬆散，沒有明顯組織，未來將維持相同強度或略為增強，成為熱帶性低氣壓機率低，且因持續往西北西靠近海南島與中南半島，很快就會碰觸陸地，增強機會有限，且對台灣天氣無直接影響，僅南部、恆春半島週一、週二需注意長浪。

未來一週氣溫方面，李名翔表示，今天（17日）已是本週最熱的一天，接下來各地每天的天氣差異不大，北部地區高溫將落在34至35度左右；中南部33至35度；東半部31至32度。

明天高溫預測。（中央氣象署提供）

