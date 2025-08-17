澎湖家扶中心首辦成年禮 自立學子獲贈人生第一套西裝

澎湖家扶中心，首度舉辦自立生成年禮。（記者劉禹慶攝）

2025/08/17 17:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖家扶中心首度舉辦成年禮活動，今日（17日）在澎湖科技大學國際會議廳舉行，為19位自立生獻上祝福與支持，澎湖家扶扶幼委員會主委蕭文勝、榮譽主委陳雙全、顏瑞爵、澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府秘書長林文藻及馬公市長黃健忠等人都到場觀禮。

澎湖家扶扶幼委員會特別為每位自立生準備量身訂做的客製西装與花束 ，期許以自信、嶄新的姿態邁向未來；澎湖縣馬公港國際獅子會大力支持，致贈每位家扶自立生1000元「希望禮金」，為自立生們增添裝備 ，祝福在未知的旅途上穩健前行 ，由獅子會長高偉峻代表致贈。

請繼續往下閱讀...

成年禮中更邀請到知名藝人香蕉（本名壬俊傑）及曾接受家扶協助，如今成為成功典範的自立青年-陳賢生醫師前往現場，除了見證今年即將自立的家扶囝仔的重要時刻外，更用自身故事分享勵志生命經驗，激勵台下所有觀眾與家庭。現埸充滿感動與溫馨，更看見社會良善互持互助之能量。

蕭文勝主委表示，這些自立生即將從家扶畢業開始獨立自主的人生階段，盼收到這份成年禮，感受到家扶與社會的溫暖與祝福，並成為社會中重要的基石，能力之餘回饋鄉里與澎湖家扶，讓善的循環綿延不斷◦澎湖家扶中心長期關注弱勢家庭兒少發展，新學期即將到來，家扶籌備孩子學費，並提供助學金支持經濟貧困的孩子獲得平等的學習機會，邀请社會大眾與家扶一同關心弱勢兒少。（郵政劃撥帳號：04560844，戶名：澎湖家扶中心）

澎湖醫院心臟內科主任陳賢生，是家扶自立生成功典範。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法