雙和醫院急診爆量》護病比入法？邱泰源：先獎勵、法制化自然水到渠成

衛福部長邱泰源表示，三班護病比是否入法，還是先以獎勵為主，待各醫院達成，法制化自然會水到渠成。（記者塗建榮攝）

2025/08/17 17:15

〔記者黃宜靜／台北報導〕昨傳出網友PO出衛福部立雙和醫院白班醫師上班張貼公告「本急診目前護病比1：13，若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫」引發熱議；對此衛福部長邱泰源今表示，急診本身並沒有護病比的事情，目前編制上基本上是足夠的；至於三班護病比是否入法，他表示，還是先以獎勵為主，待各醫院達成，法制化自然會水到渠成。

邱泰源今日出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，接受媒體聯訪時指出，當時三班護病比獎勵方案成績出來時，雙和醫院未達標準，沒有到標準，衛福部也有到院內了解狀況，預計8月達到衛福部三班護病比標準，將持續督導。

請繼續往下閱讀...

至於雙和醫院目前急診狀況，邱泰源指出，急診本身沒有護病比，只要來診時有1位護理人員、留觀時有一定的1床1人即達標準，以此標準來講，雙和醫院需要68位護理人員；目前雙和編制共有78人，其中有76人專任、2位兼任，基本上編制上基本上是足夠的。

邱泰源表示，急診患者就診時間不定，有時會比較多人，且雙和醫院一直都是急診重鎮，因此該公告用意是希望病人至其他醫院；急診壅塞時，衛福部也與急診醫學院、各團體，研究出3策略，一是醫院內部調配，這部分將持續與護理團體溝通，取得共識；二是區域醫院調配，並將部立醫院設立綠色通道；以及加強推動分級醫療設立，讓醫療體系更加健全。

至於今年是否規畫將三班護病比入法；對此，邱泰源回應，預計先獎勵，讓所有醫院達到標準後，當各醫院都能夠達到某個程度時，「法制化自然而然就會水到渠成」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法