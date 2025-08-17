為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    平均年齡81！關心長輩交通安全 苑裡舉辦電動代步車挑戰賽

    苗栗苑裡銀髮族電動代步車挑戰賽，參賽者平均年齡達81歲。（苑裡鎮公所提供）

    苗栗苑裡銀髮族電動代步車挑戰賽，參賽者平均年齡達81歲。（苑裡鎮公所提供）

    2025/08/17 17:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣人口持續老化，不少長者因年紀增長、體力不足等因素，習慣使用電動代步車趴趴走，苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦銀髮族電動代步車挑戰賽，共18位平均年齡81歲長者參賽，最年長者為93歲。

    苑裡鎮公所指出，比賽分為「多元挑戰組」與「共融改造組」，「多元挑戰組」透過上下車、購物、轉彎、辨識號誌燈等情境闖關，讓參賽者模擬日常使用情境；「共融改造組」則鼓勵親友在事前觀察長者習慣，根據使用需求改造代步車，例如加裝反光鏡、電風扇等，加強安全與舒適度。

    苑裡鎮公所表示，活動邀請雜貨店老闆、苑裡分駐所警員、職能治療師、護理專業技職國手、社區巡守隊長、醫療器材行老闆擔任評審，回饋長輩將來需要更留意的改善之處。

    苑裡鎮長劉育育說，活動不是要比難度或是比快，而是希望長輩行得安全，也讓親友及一般鎮民朋友透過觀賽，一起關心長輩的交通安全。

    台灣人口持續老化，不少長者因年紀增長、體力不足等因素，習慣使用電動代步車趴趴走，苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦銀髮族電動代步車挑戰賽。（苑裡鎮公所提供）

    台灣人口持續老化，不少長者因年紀增長、體力不足等因素，習慣使用電動代步車趴趴走，苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦銀髮族電動代步車挑戰賽。（苑裡鎮公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播