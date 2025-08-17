平均年齡81！關心長輩交通安全 苑裡舉辦電動代步車挑戰賽

苗栗苑裡銀髮族電動代步車挑戰賽，參賽者平均年齡達81歲。（苑裡鎮公所提供）

2025/08/17 17:10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣人口持續老化，不少長者因年紀增長、體力不足等因素，習慣使用電動代步車趴趴走，苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦銀髮族電動代步車挑戰賽，共18位平均年齡81歲長者參賽，最年長者為93歲。

苑裡鎮公所指出，比賽分為「多元挑戰組」與「共融改造組」，「多元挑戰組」透過上下車、購物、轉彎、辨識號誌燈等情境闖關，讓參賽者模擬日常使用情境；「共融改造組」則鼓勵親友在事前觀察長者習慣，根據使用需求改造代步車，例如加裝反光鏡、電風扇等，加強安全與舒適度。

苑裡鎮公所表示，活動邀請雜貨店老闆、苑裡分駐所警員、職能治療師、護理專業技職國手、社區巡守隊長、醫療器材行老闆擔任評審，回饋長輩將來需要更留意的改善之處。

苑裡鎮長劉育育說，活動不是要比難度或是比快，而是希望長輩行得安全，也讓親友及一般鎮民朋友透過觀賽，一起關心長輩的交通安全。

