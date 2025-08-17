為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中霧峰暗坑巷路斷18天終搶通 民眾盼早日復電

    台中霧峰桐林山區暗坑巷路斷18天終於搶通，新鋪設的混凝土路面已經在今天開放通行。（民眾提供）

    台中霧峰桐林山區暗坑巷路斷18天終於搶通，新鋪設的混凝土路面已經在今天開放通行。（民眾提供）

    2025/08/17 16:47

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰桐林山區暗坑巷，上月31日大雨後除路面下陷、柏油破損，還有長約36米的路段，因整片邊坡滑落造成道路中斷，除住在上面的住戶無法通行，已進入採收期的龍眼也無法運下山，讓果農憂心忡忡，台中市長盧秀燕13日率領相關局處到場勘災，允諾17日能搶通便道通車，在市府水利局全力搶修下，今天（17日）順利開放民眾通行。不過因山上已停電快3週，民眾都希望台電工程車能儘快上山復電。

    已二度來關心的民進黨市議員張芬郁，對於路斷18天終於在今天搶通，感謝施工人員的辛勞，建議市府要趁這次將附近山坡的地質進行整體改善，避免下次下雨又出現大面積崩塌的狀況。

    戴姓民眾則表示，今天已經開著小貨車上山，順利通過剛搶修完成的路段，很開心路終於通了，不過因此次大雨路斷，連電線桿都扯斷，山上已經快20天沒有電，希望路通後台電人員能儘快上山搶修復電，不然沒電、通信也不佳，真的很不方便，也建議這次要一併設置附近的排水設施，才能避免再次發生大面積崩塌。

    市府水利局副局長馬名謙表示，在打進鋼軌樁後，15日已進行灌漿，昨天靜置1天後，今天已如期開放通行。不過因混凝土約7天才能達到最佳的強度，因此今天先開放小型農機具上山，大型的車輛建議最好等21日後再上山，避免剛鋪好的便道又被壓壞。

    台中霧峰暗坑巷因邊坡大面積崩塌連電線桿都扯斷，居民已經停電快20天，希望路通後能儘快搶修復電。（民眾提供）

    台中霧峰暗坑巷因邊坡大面積崩塌連電線桿都扯斷，居民已經停電快20天，希望路通後能儘快搶修復電。（民眾提供）

