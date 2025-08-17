為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    昔日沒人要！彰化農搶「豬屎肥」 省千元肥料錢

    畜牧業者表示，沼渣沼液透過槽車直接澆灌農田，使用快速又方便，尤其適合水稻、韭菜、青蔥等作物。（記者陳冠備攝）

    畜牧業者表示，沼渣沼液透過槽車直接澆灌農田，使用快速又方便，尤其適合水稻、韭菜、青蔥等作物。（記者陳冠備攝）

    2025/08/17 16:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕正值稻米二期作成長期，農民忙著下田打基肥，彰化縣埤頭鄉卻出現「豬屎肥」搶手現象。原來有養豬戶將豬隻排泄物經過沼氣發酵處理，免費提供農民灌入農田，農民直呼效果好、每分地可省下千元化肥開銷，成了農村裡另類的循環經濟。

    「免費的最好啊！」蕭姓農民笑著說，以往購買化肥加上請人工來施肥，每分地至少需花一千多元，如今改用沼渣沼液施肥，就可省下許多成本，比如水稻田，播種前打基肥一次，成長期一至二次，抽穗前再追肥一次，4次就可省下5、6000元，也可減少對化肥依賴，友善土地。另外也發現，過去種植蔬菜後，需輪流休耕的田地，使用豬糞肥後可直接複耕，提升產能。

    畜牧場業者透露，豬糞經過乾濕分離、10天發酵與沼氣處理後，轉化為富含氮素與有機質的液肥，能有效替代尿素肥，並透過槽車直接澆灌農田，使用快速又方便，尤其適合水稻、韭菜、青蔥等作物，其中蘆筍因需肥量高，更是農民首選，「以前怕污染，現在搶著要」，真是風水輪流轉。

    「以前怕有重金屬或病原殘留」，湖埔社區大學執行長林淑玲說，以前的確有使用疑慮，但現今養殖環境與處理技術均大幅改善，沼液對土地友善，既能幫養豬戶解決排泄物去化問題，也能讓農民節省成本，隨著化肥價格居高不下，加上農村缺工，免費又實用的豬屎肥，正悄悄改變農田施肥方式。

    畜牧業者駕駛裝有沼渣沼液槽車，免費提供農民灌入農田。（記者陳冠備攝）

    畜牧業者駕駛裝有沼渣沼液槽車，免費提供農民灌入農田。（記者陳冠備攝）

    農民認為，每期稻作一分地可省下5、6000元，也可減少對化肥依賴。（記者陳冠備攝）

    農民認為，每期稻作一分地可省下5、6000元，也可減少對化肥依賴。（記者陳冠備攝）

