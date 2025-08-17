為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南永康「陽春社」盼新血 9/1北管古樂研習團免費參加

    台南永康區農會舉辦北管古樂研習活動，由陽春社團員帶民眾一起體驗北管。（記者劉婉君攝）

    台南永康區農會舉辦北管古樂研習活動，由陽春社團員帶民眾一起體驗北管。（記者劉婉君攝）

    2025/08/17 16:49

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區近90年歷史的北管樂團「陽春社」，近年來因成員年紀漸長，期盼新血加入，永康區農會先透過活動，由團員帶民眾體驗北管古樂，9月1日晚上還有一場「北管古樂研習團」，參與的學員將於9月6日參與扮仙慶讚中元的演出，傳承傳統樂音。

    「陽春社」一度因故中斷，近年來在永康龍潭開天宮及永康區農會支持下，持續傳承。此次由永康區農會主辦的北管古樂傳承研習活動，由陽春社的團長黃吉祥率領團隊，帶民眾從認識北管歷史、實地演奏互動到賞析，感受北管樂音之美，共有近40人參加，包括研究生、高中老師、社區民眾等。

    1位初次接觸北管的學員說，第一次聽見北管的樂聲時就被深深吸引，很開心有機會可以實際體驗。

    永康區農會承辦人員曾千千表示，後續的北管古樂研習團將於9月1日晚上7時30分至9時在永康開天宮舉辦，有志於傳承文化、喜愛音樂或單純想親近地方傳統的民眾都可以參加，適合初學者及曾接觸過傳統音樂者，課程免費。團員將於9月6日下午6時和陽春社一起參與扮仙慶讚中元的演出。

    陽春社團員（左）指導參加研習活動的民眾體驗北管樂器演奏。（記者劉婉君攝）

    陽春社團員（左）指導參加研習活動的民眾體驗北管樂器演奏。（記者劉婉君攝）

    陽春社團員（右）帶民眾從認識北管歷史、實地演奏互動到賞析，感受北管樂音之美。（記者劉婉君攝）

    陽春社團員（右）帶民眾從認識北管歷史、實地演奏互動到賞析，感受北管樂音之美。（記者劉婉君攝）

