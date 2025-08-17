慘！大一新生「117大限」跌到17萬人創新低 恐有40校面臨倒閉

台灣少子化問題嚴重，每學年新生數有遞減趨勢。（示意圖，資料照）

2025/08/17 17:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣少子化問題日益嚴重，不僅對社會福利和國家發展帶來重大挑戰，國內也已經有多所大專院校受到衝擊停招或停辦。教育部近日釋出最新的「各教育階段學生數預測報告」，顯示接下來的114學年度大學新生將跌破20萬人，117學年度適逢虎年出生族群入學，恐再降至17萬人上下，創歷史新低。眼看「117大限」將至，全國私校工會預估，若沒有企業願意接手資助，恐怕會有40間私校面臨倒閉！

114學年度將於暑假結束後展開第一學期，教育部本月14日釋出各教育階段學生數預測報告。在大專院校部分，教育部指出，104學年以前因為大學1年級新生所對應之出生時期尚未受少子化效應影響，當時新生數落在27萬人左右，之後持續減少，只有107學年適逢龍年效應略微回升。

教育部預測，即將展開的114學年度，大專院校新生數將跌破20萬人，預計未來16學年新生平均年減3500人上下，129學年度新生預測數可能只剩14.6萬人。在這之前還有個「117大限」，117學年度適逢虎年出生族群入學，因為傳統觀念中，虎年與龍年相反，被認為是「兇年」，因此部分民眾會避免在這一年生小孩，教育部預測117學年人數將減至17.3萬人，創歷史低點。

教育部補充表示，到了119學年度，受到龍年婚育潮和民國100年鼓勵生育政策，屆時將帶動大學新生樹轉增至20.9萬人，其後數年新生雖循生肖效應起伏，惟人數皆維持在15萬至20萬之間。

綜合媒體報導，針對教育部的報告，全國私校工會指出，「117大限」將至，就算有17.3萬名新生，公立學校招生名額約有12萬人，剩下約3.5萬人可進入私立大專院校。可招生規模不足，尤其是那些位處非都會區、在校生低於3000人的學校，經營壓力將越來越重，若沒有企業接手支援，恐怕將有多達40間私校因生源不足面臨退場。

教育部發布最新大學一年級學生數變化趨勢圖。（圖翻攝自教育部官網）

