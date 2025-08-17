北市空維區擴大！排氣定檢逾期 補檢期間進入也開罰

市府轉運站周邊為空氣品質維護區。（記者董冠怡攝）

2025/08/17 16:08

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市從2021年起，依「空氣污染防制法」第40條在市轄劃設「空氣品質維護區」，管制移動污染源，第3期擴大納入新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口）南北向車道，今年元旦實施、7月起違規車輛直接取締告發。市議員曾獻瑩表示，空維區制度上路後，民眾一旦逾期未定檢，即使仍在限期補檢期間內，進入空維區仍會被另案開罰，最近1年相關陳情案情達369件，要求市府環境保護局完整說明2個制度並行的狀況，以免民眾觸法。對此，環保局認為確實容易造成混淆，研議於催檢通知單載明。

曾獻瑩指出，以往民眾普遍認為，若機車逾期未完成排氣定檢，環保局會寄發「限期補檢通知」，在期限內補檢即可免於裁罰，然而，有市民反映，本應於4月30日完成定檢，環保局5月9日寄出限期補檢通知，要求6月9日前完成檢驗，原本以為如期補檢便能免罰，5月1日進入空維區，被值勤人員持移動式車牌辨識系統執法舉發，事後民眾於補檢期限內完成檢驗，仍因先前進入空維區而挨罰，很不合理。

他提到，近1年有369件空維區的陳情案件，顯示排氣定檢制度、空維區政策缺乏整合，「限期補檢」是針對排氣定檢逾期未檢的相關罰則、「空維區限期改善」則是另一套對於進入空維區的裁罰機制，兩者分屬不同規範，建議環保局在限期補檢通知中明確提醒，駕駛人完成車輛檢驗前應避免進入空維區，並讓民眾能夠預見到可能的裁罰，避免交錯的行政程序擾民。

環保局空污噪音防制科說明，空污法第44條規定，汽機車均訂有相關排氣檢驗及檢驗時間規定，以燃油機車而言，出廠滿5年即須依法每年完成排氣檢驗，檢驗期為行照發照月前後1個月，車主未完成檢驗，即已違反義務規定，會寄送催檢信件提醒。催檢期是為使車主避免另一階段的處罰，並非代表車主未違法；至於空維區的部分，也是依法管制高污染車輛進入，屬於違規行為管制手段，車輛未完成排氣檢驗前進入空維區，已違反「未符合要件不得進入之空污法義務」，依法可直接處罰。

因違反排氣定檢規定及違規進入空維區，為不同時間點的行政法上義務，違反數個不同法規，非屬同一行為，依行政罰法第25條規定應分別處罰，然而考量民眾違反事由均屬車輛排氣未定檢，確實容易造成混淆，後續將研議於催檢通知單一併載明空維區相關規定。環保局官網顯示，違反北市空維區規定可處500元至6萬元罰鍰。

