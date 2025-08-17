首屆澎湖國際沙灘狂想曲人潮不如預期 楊曜：宣傳不足是主因

澎管處長郭振陵頒獎表揚票選優勝者，楊曜建議加強宣傳是王道。（澎管處提供）

2025/08/17 16:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首屆澎湖國際沙灘狂想曲，雖然卡司內容堅強，但來客數不如預期，澎管處宣稱15、16日2天活動約有3000人到場。立委楊曜提醒，不要用數字麻痺自己，加強宣傳才是王道，接受批評虛心檢討，才是進步的開始。

針對澎湖國際沙灘狂想曲8月15日場次，全程人數稀疏，只有壓軸的怕胖團演唱時人數較多。8月16日場次「聽說」參與的人數多了一點！假設2個晚上真的有3000人次參與活動，這算多嗎？主辦單位澎管處應該覺得滿意嗎？依照這幾年的經驗分析，澎湖居民在現場觀眾中的佔比大約45%，也就是說星期5、6兩晩約有1600名旅客參與其中。

這樣的來客數顯然澎管處長郭振陵覺得很滿意；但作為活動的催生者，楊曜感到非常失望。8月15、16，8月23日共3場活動，經費1700萬元。如果823的場次吸引1800個遊客，3場活動總共有3400名遊客參加。學一學澎湖縣政府的補貼政策，澎管處剛好可以補助每個遊客5000元，多麼輕鬆愉快的事情啊！

楊曜指出，觀光是澎湖最大的產業，當然不能以現金補貼當作來澎湖旅遊的誘因，活動的辦理也不可能1、2年就有成效，培養一個旅遊帶狀活動必須不斷強化活動內容與宣傳，除了活動前的規劃，事後的檢討更是來年進步的基礎。如果有批評的聲音，就試圖拿出數據想要美化活動的成果，無助於活動的精進，更有可能招致更用力的打臉。

活動卡司堅強來客數不如預期，主因就是宣傳力道不足。（澎管處提供）

