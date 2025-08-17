男子路邊尿尿被抓到監視畫面還放大 嘉縣環保局：隨地便溺罰單達4成

網友在臉書轉傳分享民眾路邊尿尿，被監視錄影器拍到罰單。（翻攝自嘉義綠豆大小事）

2025/08/17 15:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕有民眾因尿急，日前在縣道163線水上往鹿草方向下車路邊尿尿，過程被監視錄影器拍到，收到嘉義縣環保局罰單，民眾「路邊尿尿」罰單照經臉書轉傳，近千名網友瀏覽並留言「笑死，還放大」、「還有這種鳥事」等。嘉義縣環保局副局長楊啟明說，去年與今年在亂丟垃圾熱點裝設監視錄影畫面，主要是為杜絕民眾亂丟垃圾，不料拍到違規隨地便溺開罰達4成，為此開發「嘉義縣環保局公廁」APP，方便尿急民眾就近尋找公廁。

一名葉姓網友以「怎麼會有人路邊尿尿被抓到」貼文，在「嘉義綠豆大小事」分享一名男子路邊尿尿被抓到的照片，該張罰單除了全景圖，還特寫男子下體，吸引近千名網友瀏覽按讚，網友湧入留言「真不知道路邊尿尿會被抓到」，還有人留言「笑死，還放大」、「不能亂尿尿」、「哈哈還有這種鳥事????～好想知道罰多少錢」等語。

楊啟明說，因議員曾反映在台82線快速道路水上交流道附近，遭人亂丟垃圾情形嚴重，去年與今年蒐集全線垃圾熱點，裝置監視錄影器開單取締亂丟垃圾違規行為，不料發現民眾隨地便溺違規行為嚴重，開出處分單比例達三、四成。

楊啟明說，被取締路邊尿尿的違規民眾，看起來都很「尿急」，尤其82快速道路交流道附近好停車，交通便利，民眾下車尿尿後，可以馬上上車繼續行駛，依照廢棄物清理法，在指定清除地區隨地便溺可開罰1200元以上6000元以下。為杜絕隨地便溺違規行為，局裡曾開會設法改善，包括加強宣導、建置公廁地圖等，今年還開發「嘉義縣環保局公廁」APP，提供民眾參考，並宣導切勿隨地便溺。

嘉義縣環保局開發公廁地圖APP，方便尿急民眾找廁所。（翻攝「嘉義縣環保局公廁」APP）

