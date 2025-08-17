桃園大溪韭菜花季8/30登場 「韭鄉質感餐桌」清香上菜

桃園大溪韭菜花準備進入盛開期。（記者李容萍攝）

2025/08/17 15:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區大漢溪沿岸為北台灣最大韭菜產銷地，所產韭菜清香、口感清脆，韭菜花於每年9月盛開，雪白色的花又被稱「九月雪」，「2025桃園大溪韭菜花季─徜徉浪漫音樂九月雪Chill」系列活動將於8月30日至9月20日展開，市府農業局以產地到餐桌為主題，邀集6個在地農園與1個農村再生社區齊聚大溪蕃薯藤有機農場辦理「韭鄉質感餐桌活動」，透過農場走讀、風土料理與分享，實踐「食當地、食當季、食低碳、食永續」的價值。

農業局長陳冠義17日表示，今年桃園大溪韭菜花季將在大溪中庄休閒農業區展開，結合花田裝置藝術提供遊客拍照打卡，5個農場搭配食農教育，將大溪韭菜、在地大溪豆腐、豆干入菜及融入DIY特色料理，讓遊客體驗韭鄉質感餐桌，以當季最新鮮食材，從開胃菜、主餐、甜點等規劃10道特色料理，搭配有機農場導覽，認識永續農法、食農教育與生活美學，食在地、品當季，讓更多人深入認識大溪中庄的農業特色。

大溪中庄休閒農業發展協會理事長黃錫璋說，「韭鄉質感餐桌活動」由大溪蕃薯藤有機農場、香草野園、綠苗有機農場、享樂蜂蜜、藍家友善農場等共同上菜，使用在地友善韭菜、友善芭樂、有機蔬菜、冠軍蜂蜜及多種有機香草食用花入菜，共推出「有機香草炭火直烤脆皮豬」、「農場四季炊飯」、「全食物南瓜湯」、「15種有機蔬果花草沙拉」、「生乳酪蛋糕佐冠軍蜂蜜」、「芭樂義式Gelato」、「有機新鮮花草茶」、「食在地農場麵包」、「花園自製奶油」、「農場的一抹綠（有機小黃瓜、有機櫛瓜）」等，民眾可在上述農場分別品嘗各家專屬美味，若想一次品嘗這10道佳餚，可洽蕃薯藤有機農場官網預訂。

中庄休閒農業發展協會總幹事李志浩指出，從9月1日至14日每日上午10點至下午5點，在中庄景觀土丘進入下崁大道的5大花田，每日均有音樂欣賞和小農市集，線上預約享免費提供單車使用，平日報名食農教育及水資源中心環境教育，每日10名可享早鳥免費參加，完成花田集章者有機會抽中9月20日下午6點在唐山嬤舉辦的韭鄉宴雙人名額（共50個名額），另加入協會LINE官網，可憑券領取花季限量環保水杯1只，限量500份。

桃市府農業局長陳冠義（右1）邀集6個在地農園與1個農村再生社區辦理「韭鄉質感餐桌活動」。（記者李容萍攝）

「韭鄉質感餐桌活動」，透過農場走讀、風土料理與分享，實踐「食當地、食當季、食低碳、食永續」的價值。（記者李容萍攝）

桃市府農業局長陳冠義（左3）17日表示，今年桃園大溪韭菜花季結合花田裝置藝術提供遊客拍照打卡，5個農場搭配食農教育，將大溪韭菜、在地大溪豆腐、豆干入菜及融入DIY特色料理。（記者李容萍攝）

農場四季炊飯。（記者李容萍攝）

農場的一抹綠。（記者李容萍攝）

有機香草炭火直烤脆皮豬。（記者李容萍攝）

以當季最新鮮食材，從開胃菜、主餐、甜點等所規劃的10道特色料理。（記者李容萍攝）

