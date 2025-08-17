多元選修融入地方特色 金門高中推出空氣槍射擊課

金門高中發展空氣槍射擊特色課，也融入狩獵議題。（圖由教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕多元選修課融入在地展現特色！教育部國教署推動學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課程，供學生探索學習，如金門高中發展出全國少見的空氣槍射擊課程、馬公高中則開出海洋文化課程等，透過具地方特色、實作導向與跨域整合的創新課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。

金門高中「金準射擊」選修課程，核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練，並延伸至運動法規與文化議題，包含對《槍砲彈藥刀械管制條例》的認識、現代5項競技介紹，以及原住民族狩獵文化的探討。學生認為，課程訓練其高度專注力與抗壓性，也提升自我管理與學習效率，是一門跨越體育與文化的深度課程。

而馬公高中推動「海洋文化」課程已邁入第10年，內容融合海洋地理、生物、環境與體育，透過實地探索、實作訓練與戶外挑戰，引導學生認識家鄉島嶼地景與海洋文化。學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能，並在每年5月參與「獨木舟跨島」活動，另教師利用假日時間帶學生至外地練習，課程更與彰化女中、竹山高中等外校交流。

成功商水則善用在地產業與數位資源發展課程，其中「日式料理」課程邀請五星級主廚授課，學生運用成功鎮當地新鮮漁獲進行實作，也深化對飲食文化與地方產業價值的理解。同時，學校加入教育部新興科技區域推廣聯盟，與板橋高中合作開設「潮創客瘋設計」課程，透過遠距教學讓學生接軌AIOT最新趨勢，內容涵蓋物聯網、感測器、資料分析與人工智慧等應用，並融入自動化設備組裝與原型開發，強化學生科技素養與創新思維。

