僅10縣市有浮具管理規定 航港局：成立平台協助地方制定落實

保麗龍船（見圖）在法規屬於浮具，而非船舶。（資料照，記者林欣漢攝）

2025/08/17 15:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣水上活動盛行，水上摩托車、橡皮艇、泡棉船等浮具管理，現授權地方或主管機關。審計部總決算審核報告指出，僅10縣市訂有浮具管理法規，要求中央督促改善；航港局表示，已成立工作平台，協助地方政府訂定自治法規，落實浮具管理。

航港局「公共水域浮具安全使用及活動建議注意事項」，浮具海域活動不宜超過低潮線往海洋延伸3浬，詳細管理規範則因地制宜，由地方政府或主管機關訂定。浮具指水上摩托車、橡皮艇、水上腳踏車、立式划槳（SUP）等，小型泡棉船、PP船、保麗龍船等推進動力未滿12瓩的非漁業用動力小船，也被歸類為浮具，而非船舶。

不過，113年度中央政府總決算審核報告指出，浮具不必辦理登錄作業、也無強制裝設船舶自動識別系統（AIS），過去曾發生釣客乘坐泡棉船並航行超過3浬範圍的案例，顯示政府難以掌握浮具數量、核定適航水域範圍，增加海上碰撞風險。

此外，審計部指出，截至去年底，僅新北、台南、高雄、基隆、苗栗、南投、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖10縣市訂有浮具相關管理規範，其中部分縣市未進一步要求浮具業者辦理定期或特別檢查；此外，向航港局申請安全證明的浮具業者僅10餘件，恐影響浮具管理及民眾搭乘安全。

航港局船舶組長劉嘉洪說明，AIS主要功能是船舶身分識別及避碰，裝設時須配有水上行動業務識別碼（MMSI），但各國編碼有限，且依照國際規範，非屬船舶無法核配MMSI。浮具非屬船舶，且航行於離岸3浬內，不會與大商船使用相同水域，操作靈活，能即時閃避；至於海上定位救援，航港局已開辦PLB身分登錄服務，建議浮具使用者可運用個人指位無線電示標設備（PLB），發生意外時，讓相關單位即時掌握其位置。

對於部分縣市未訂定浮具相關管理規範，劉嘉洪表示，航港局已成立北、中、南、東4個工作平台，協助地方政府制定自治法規，落實浮具管理；安全證明件數申請偏低方面，也規劃加強宣導業者瞭解浮具安全管理重要性，部分地方政府或水域遊憩活動主管機關，也將安全證明列入要求。

