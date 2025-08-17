170元訂麻辣鍋備註「不給湯就拒收」 女老闆嗆「不在乎一星評價」獲網讚

一名客人用外送平台訂麻辣鍋，卻備註沒照做就拒收，讓女老闆氣得發文直嗆「不在乎你一星評價」。（擷取臉書社團斗六人社交圈）

〔記者李文德／雲林報導〕日前臉書社團「斗六人社交圈」一名女老闆貼文，客人透過外送平台點170元麻辣鍋，備註要求多附醬料與高湯，還威脅若沒給拒收，她善意致電說明成本問題，卻遭對方嗆「做生意很ㄎㄜˊ（小氣）」，讓她氣炸直批「我不在乎你的一顆星評價」此篇發文一出，更是紛紛叫好，發聲「支持老闆」。

這名火鍋業者發文指出，日前有名顧客透過外送平台點170元麻辣鍋，底下備註卻寫著「醬料多給一包，湯也要多包一包」，後面更是寫著「每次湯都很少，這次在拒給湯，拒收，請外送人員注意備注」。

老闆基於善意因此致電向該名客人說明，他只有點一鍋麻辣鍋並無其他單點食材，無法再額外附上一包高湯，高湯也是店家的成本，想不到客人疑似知道自己已訂錯店家，還反嗆「做生意很ㄎㄜˊ」。

老闆氣炸直批，外送平台本身就是個高抽成地方，他所訂購的火鍋價完完全全是店內價，現場客人也是這樣作業，哪來這麼多備註打的落落長要我注意。老闆更嗆「我不在乎你的一顆星評價，因為不尊重我店家的客人，也不會是我的客人」。

文章一出更是有大批民眾發言力挺，指出「外送平台用店內價已經很好了」、「他拒收，你拒賣，讚」、「這種真的無恥度，下次是不是就要求免費加麵了」、「以為他自己是老大，店家沒po是哪個奧客，已經是最大的仁慈了」。

