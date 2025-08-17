審計部列出台中自行車道多項缺失 觀旅局將逐步改善

潭雅神綠園道7.5K-8K 處，因樹木浮根造成路面破損。（周永鴻提供）

2025/08/17 15:10

〔記者歐素美／台中報導〕審計部台中市審計處113年度審計報告直指觀旅局在休閒型自行車道管理上存在多項缺失。民進黨台中市議員周永鴻批評市府不僅對自行車道的升級和推廣欠缺長遠規劃，連基本的維護管理都有缺陷，罔顧市民和遊客的安全，也浪費了自行車道的觀光潛力；台中市觀光旅遊局表示，將逐步改善。

根據審計報告，台中自行車道管理至少存有五大缺失，包括公共意外責任險資訊未公開，影響民眾權益；監視器設置不足，無法有效嚇阻不法或釐清肇事責任；民眾陳情案件頻繁，從111年至113年8月陳情案件高達595件，觀旅局未能定期分析與檢討；石岡旅客服務中心管理不善：委外廠商存在設備損壞、飲水機濾芯未定期更換等未妥善管理情形；民間認養成長趨緩，顯示推動民間認養成效不佳。

周永鴻表示，曾向市府反映綠園道重要道路交會的路口，應該設置智慧號誌以降低車禍機會；部分路段因樹木浮根導致路面破損隆起，容易造成民眾跌倒；近年民眾也常反應綠園道兩側雜草過長造成蚊蟲孳生、大量落葉堆置未清理的情形，這些都是疏於基本維護的鐵證，加上市府未能有效推廣民間認養，錯失公私合力提升公共設施的機會，顯示市府對自行車道欠缺長遠的願景。

觀旅局回應表示，針對自行車道遊客較多的場域已有投保公有設施公共意外責任險，並張貼保險權益公告；自行車道監視畫面不足，將逐年評估增設監視器的可行性；人民陳情案件均立即派員協處，並給予相關協助，每季皆有彙整案情，加以分析並定期檢討；並針對石岡旅客服務中心委外，訂定使用管理辦法，每月到場督導環境維護狀況，若有不足處即要求廠商限期改善。

今年三月並增加復興餐廳認養潭雅神綠園道戰車公園環境清潔，此外，觀旅局正進行潭雅神綠園道重要道路交會路口智慧號誌規劃設計作業，預計9月發包；針對路面浮根影響路平問題，亦將加強巡視嚴重路段，逐年編列經費加以改善，並加強雨後環境清潔，以提供更優質的休憩環境，以吸引更多遊客。

台中市休閒型自行車道民間認養設施數量逐年下降。（出自台中市審計處報告）

