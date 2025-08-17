中山大學EMBA徒步環島做公益 連續4年號召民眾響應

中山大學EMBA已連續4年發起「公益愛行腳、徒步環寶島」活動，今年將於11月15日出發，號召民眾響應為社福團體送暖。（讀者提供）

2025/08/17 14:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）發起「公益愛行腳、徒步環寶島」，今年邁入第4屆，由EMBA 26林治域接任隊長，將於11月15日自中山大學出發徒步環島23天共900公里，林治域將每走1公里捐出1000元外，也號召民眾於團隊行腳期間，捐款社福團體並分享收據，連結各自的溫暖力量。

林治域強調，公益愛行腳團隊不接受捐款，而是透過徒步環島23天期間，影響有愛的人捐款給各自支持的社福團體，再把捐款收據照片傳入「2025公益愛行腳」的LINE大群，以凝結社會正向的力量。

今年徒步環島預計11月15日出發，至12月7日回到中山大學，行腳隊長每走1公里捐1000元，預估至少捐90萬元，沿途也會與全台約20間大學的EMBA師生、校友等結緣、共襄盛舉。

林治域表示，首屆的滾動善款目標1000萬元、結餘時響應的收據金額達成1650萬元，第2屆目標2000萬元、結餘達成3000萬元，第3屆目標加碼至3000萬元、結餘高達成7000萬元，今年第４屆預仍以3000萬元為目標，並期望能有所突破。

團隊隊長於徒步環島期間，每走1公里將捐出1萬元。（讀者提供）

