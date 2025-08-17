為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高捷岡山站被點名去年運量欠佳 捷運局:今年前7月成長14％

    高捷岡山站被點名去年運量不如預期。（記者王榮祥攝）

    2025/08/17 14:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山站被審計部點名，質疑去年下半年運量僅達報告預期的39.27％，建議改善!高市捷運局今指出，岡山站今年前7月運量較去年成長14.6%，預估今年全年運量可望達140萬人次。

    審計部高市審計處說明，高市捷運局將捷運紅線R24南岡山站，往北延伸至RK1岡山車站站，打造高雄北側轉運中心，期帶動岡山地區發展及紓解各項重大計畫未來衍生的交通需求。

    但檢視第一階段於去年6月30日通車至去年底止，累計實際運量約58萬餘人次，僅占綜合規劃報告書同期間預計運量149萬餘人次的39.27％，運量雖持續成長，但與預估仍有差距，未能支應本業營運收支差短，應檢討改善。

    捷運局表示，高雄捷運RK1岡山站去年6月營運後，運量持續穩定成長，統計今年1到7月平均月運量約11萬人次，較去年成長14.6%，預估今年全年的運量可望達140萬人次

    此外，捷運局積極辦理聯合開發RK1岡山站前2宗基地，預計聯開完工後可引入525戶、約2000人，對岡山站整體運量可望有顯著提升。

    高市捷運局說明，高捷岡山站今年一到七月運量成長14%，全年運量可達140萬人次。（記者王榮祥攝）

