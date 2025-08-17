桃園成年禮營隊圓滿落幕 240位青年學子自信前行

桃市府青年局「跨步而立，向光而行」成年禮營隊，透過4大挑戰協助學子展現社會行動力 。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/17 14:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府青年事務局主辦的「跨步而立，向光而行」成年禮營隊，今（17）日在桃園市北區青少年活動中心圓滿落幕，為期3天的活動吸引來自桃園市43所高中職、共240位青年學子參與，青年局表示，成年禮營隊不只是1場成年儀式，更希望引導青年學子「放下手機、走出家門」，透過跨校交流與真實互動，結交朋友、累積友情、遇見勇氣並培養責任感。

青年局表示，此次成年禮規劃4大特色挑戰，結合北區青少年活動中心桃漾館的科技設施，包含電子躲避球、智能射擊、TOUCH格子及永續大富翁，透過體驗式學習，培養團隊默契與專注力，也提升面對挑戰與解決問題的能力，同時，學員們需分組討論SDGs議題，並在有限時間內完成影片創作，展現出青年的行動力與創造力。

活動中留下許多令人感動的片段，1位同學因不擅長運動，在電子躲避球挑戰中接連失敗，幾乎想放棄的時候，隊友們齊聲喊著「我們一起守住」，並圍成防護圈保護她，最終成功過關，這份團隊精神不僅幫助她突破難關，也成為營隊中難忘的回憶。

青年局長侯佳齡表示，從活動中見到同學們從初時的陌生羞澀，到最後能在結業時刻大聲喊出「我可以」，這一瞬間，不僅象徵著自信與力量的獲得，更代表青年勇敢跨步、留下屬於自己的成年印記。

桃市府青年局「跨步而立，向光而行」成年禮營隊於17日圓滿落幕，吸引來自桃園市43所高中職、共240位青年學子參與。（記者鄭淑婷攝）

