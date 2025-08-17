為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    肉價飆漲 屏東六堆黑豬肉推熟食料理包

    黑豬肉乾。（記者陳彥廷攝）

    黑豬肉乾。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/17 14:13

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年初因小豬下痢疫情大量死亡，近期颱風造成災情致豬源短缺，豬價不斷飆高，目前全台毛豬市場的成交價，基本都已站穩每公斤110元，而黑豬價格在需求外溢亦是水漲船高，但成長幅度較小反獲得青睞，屏東黑毛豬農就逆勢推促銷搶攻市場，未來還要進軍熟食料理包，讓黑豬肉能重回國民餐桌。

    六堆黑豬早年是飼養在尋常百姓家的後院，因長期較為封閉性的區域養殖，反而留存了這客家六堆黑豬的純種血脈，但以往都是繁殖仔豬再送往北部續養肥成豬，黑豬農不僅成立產銷班，現在更成立「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」，希望壯大黑豬產業，豬農曾仁德則是與同業成立「臺陸公司」主打行銷。

    曾仁德說，黑豬飼養時間長，價格以往比毛豬貴一些，但今年毛豬源大降，價格飆上每公斤110元價格，黑豬肉雖跟漲但因幅度遠小於毛豬，反凸顯黑豬肉的優勢。

    當地居民馮姓饕客說，現在的豬油怎麼吃都不對味，只有吃到黑豬油時才發現味道真好，傳統滋味讓人魂牽夢繫，黑豬因為飼養時間等同時「活體熟成」，讓肉質更紮實且香氣十足，以後若通路方便將轉買黑豬。

    曾仁德表示，現代人不見得有時間料理，因此除了現有的黑豬香腸、肉鬆及油蔥酥、辣醬等，現在並和國內大學合作開發如豬排或是燒肉的料理包，加上生鮮豬肉，持續擴充通路，明年起將朝全縣預計60個經銷點的目標前進，讓國產美味成為國人佳餚。

    饕客是大讚黑豬肉美味。（記者陳彥廷攝）

    饕客是大讚黑豬肉美味。（記者陳彥廷攝）

    客家的六堆黑豬。（記者陳彥廷攝）

    客家的六堆黑豬。（記者陳彥廷攝）

