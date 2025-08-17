澎湖男子家中跌倒昏迷不醒 緊急後送台南成大搶命

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，後送病人前往台南成大。（黃保財提供）

2025/08/17 13:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖57歲男子15日在家中跌倒，出現嘔吐等不適情況，臥床休息又叫不醒，家屬立即聯絡澎湖縣政府消防局，由救護車緊急送往衛生福利部澎湖醫院搶救，原到院時已無生命跡象，經醫師搶救後恢復心跳，旋即申請澎湖駐地醫療直升機，昨（16）日後送台南成大搶救，但情況不容樂觀。

根據病人家屬表示，患者15日下午6時多在家中跌倒，有嘔吐等不適症狀，至床上休息，晚上7點多叫患者時發現叫不醒，由119送往部彭急診。到院時呈現OHCA狀態，給予急救處置後恢復心跳，但會診時再次急救。院方給予各項藥物控制、插管、尿管、鼻胃管等處置，因家屬欲積極治療，且澎湖無醫師可處理，故申請空中轉診後送。

澎湖縣政府衛生局16日緊急啟動後送機制，將因未明示原因導致之心跳休止，經衛生福利部澎湖醫院醫療團隊妥適處置後，透過衛生福利部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動澎湖駐地直升機後送機制，轉診至台南市成功大醫附設醫院接受進一步治療。

澎湖縣衛生局局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。

澎湖駐地直升機凌天航空，成為澎湖人空中救護守護神。（凌天航空提供）

