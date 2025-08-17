為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    好美海灘亂象頻傳 社區志工心力交瘁呼籲改善

    嘉義縣布袋鎮好美海灘的摸文蛤人潮。（好美船屋提供）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘的摸文蛤人潮。（好美船屋提供）

    2025/08/17 13:56

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美海灘2個月來吸引許多遊客來摸文蛤，遇假日更是川流不息，但部分遊客缺乏公德心，亂丟保特瓶與塑膠袋等垃圾，公共廁所更像災後現場，滿地的濕內衣褲，甚至有衛生棉，社區發展協會出動許多志工清理，心疼好美海灘已經變調正在哭泣，呼籲有關單位祭出公權力遏阻亂象。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉義縣環保局接獲好美社區陳情後，表示將研議解決方法，全力維護好美里好美的風景與環境。

    社區發展協會指出，好美海灘固砂造林10年才有今天美麗的成果，大家致力往綠色永續旅遊景點邁進，讓所有來到布袋好美里的遊客都有最美好的體驗，但隨海浪帶來的大量文蛤，這個上帝給的禮物，卻因部分遊客亂丟垃圾而走調，志工清到筋疲力盡時不禁嘆稱「根本就是老天的懲罰」。

    志工表示，帶孩子來戲水摸文蛤，大人小孩一起體驗大海給的驚喜感，是非常好的親子活動，但發現不少家長「有備而來」，讓孩子盡情的玩水，全身沙清洗後，讓小孩換上乾淨的衣服，脫下來的濕衣物就隨手一丟，並未帶走，親子教育變調，令人感到可悲。

    志工說，全力善後並沒有期望有人會誇獎，只希望當個榜樣，讓每個人都能把垃圾帶走，但事實上，遊客帶走歡樂帶走文蛤，卻是把垃圾髒亂留下來，有關單位再不正視問題的嚴重性，10年的努力可能前功盡棄。

    嘉義縣布袋鎮好美海灘滿滿的摸文蛤人潮。（好美船屋提供）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘滿滿的摸文蛤人潮。（好美船屋提供）

    摸文蛤遊客留下跨張的垃圾。（好美船屋提供）

    摸文蛤遊客留下跨張的垃圾。（好美船屋提供）

