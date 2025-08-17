為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    熱翻了！新北五股午後氣溫直逼38度 西半部普遍達36度高溫

    今日高溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

    今日高溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/17 13:43

    〔記者林志怡／台北報導〕今日受到風向影響，西半部地區普遍高溫，中央氣象署觀測顯示，今日新北市五股高溫達到37.7度，已逼近38度，其他如台北、彰化、雲林等縣市也出現36度或以上的氣溫，另中央氣象署提醒，今日午後容易有雷陣雨發展，民眾外出務必攜帶雨具。

    根據中央氣象署天氣排行榜資料，今日下午1時，新北市五股高溫衝上37.7度，台北市內湖也出現37.2度高溫，另彰化埔心氣溫也攀升至37度，其他如雲林、新竹等西半部縣市也出現36度左右的高溫。

    中央氣象署預報員李名翔指出，今日原預估台灣受到東風沉降影響，主要的高溫區分佈於桃園地區，但實際風向偏向東風至東南風，因此高溫區的分佈大致落在桃園至新北一帶，另今日中南部近山區平地不容易受到海溫調節，今日也是高溫熱區。

    此外，李名翔提醒，今日台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，新竹以南地區、各地山區注意午後雷陣雨發展，且降雨範圍擴大，山區雨勢可能持續至傍晚或入夜，另中部山區、南部地區有局部大雨，且南部不排除有短延時豪雨發生。

