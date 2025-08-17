第一屆澎湖國際沙灘狂想曲 卡司堅強卻未達吸客效果

第一屆澎湖國際沙灘狂想曲陣容卡司堅強，卻未如預期吸客。（立委楊曜提供）

2025/08/17 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」系列活動，歷經2週「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」、「綻FUN風格篇」與「動漫樂章篇」後，雖然卡司陣容堅強，但卻未如預期吸客效果，讓積極爭取經費的立委楊曜與絞盡腦汁設計內容的澎管處，都感到相當無奈。

第一屆澎湖國際沙灘音樂狂想曲，繼上週「民歌50在澎湖—美麗海灣篇」2場經典民歌演唱會圓滿落幕後，本週分別以「綻FUN風格篇」與「動漫樂章篇」2大主題，邀請多組國內外知名歌手與樂團輪番演出，卻出現單場僅有500人入場，沙灘上呈現空蕩蕩景象，害得立委楊曜又發懺悔文，認為浪擲公帑，無法達成預期的吸客效果。

請繼續往下閱讀...

8月15日「綻FUN風格篇由人氣唱將王ADEN、各大音樂季人氣樂團的南西肯恩、無妄合作社、怕胖團等輪番登場。緊接著8月16日「動漫樂章篇」，從DJ Ani-mode及許君君翻唱《CHA-LA HEAD-CHA-LA》、《Orange》等多首著名動漫歌曲開始，到以《火影忍者》主題曲聞名的日本搖滾天團FLOW壓軸登場。而甜美動感的AKB48 Team TP與月宵◇クレシェンテ，則展現獨特的精緻舞台魅力。

接下來8月23日壓軸「意想不到篇」，將邀請到海內外超人氣藝人持修、葛仲珊、DJ Soda及黃明志等重磅卡司登場，成為最後勝負關鍵。

澎湖國際沙灘節動漫篇，許多變裝藝人齊聚一堂。（澎管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法