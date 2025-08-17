為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    日月潭美景別「加料」！ 釣友淨灘清出飲料瓶、罐、杯

    日月潭除三害特攻隊號召為日月潭淨灘，撿拾不少垃圾。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

    日月潭除三害特攻隊號召為日月潭淨灘，撿拾不少垃圾。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

    2025/08/17 13:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭外來魚種魚虎進入繁殖期，鼓勵釣友除魚虎、珍珠石斑、紅魔鬼的「日月潭除三害特攻隊」，號召釣友假日幫日月潭淨灘，結果在岸邊、秘密釣點附近「收穫」頗豐，清出最多的就是各種飲料瓶、罐、杯，號召人莊天賜說，請大家釣魚、賞景之後也把垃圾帶走，才能繼續維持日月潭的美麗景致。

    「日月潭除三害特攻隊」臉書社團，過去幾年號召釣友幫忙「除三害」，即協助移除危害日月潭生態的外來魚種魚虎、珍珠石斑和紅魔鬼，社團管理員莊天賜也邀請釣友一起利用週休假日淨灘，讓日月潭環境更乾淨美麗，經半天動手撿拾，發現日月潭的角落還藏了不少垃圾。

    莊天賜表示，這次的淨灘活動，不只獲釣友支持，匯豐汽車埔里營業所、中科鋼鐵公司、永龍翔科技公司……等企業也響應，出錢更出力參與。淨灘過程中，有經驗的釣友知道一些秘密釣點，會在周邊找尋目標，果然也在附近發現不少垃圾。

    莊天賜也說，半天的淨灘，除一些釣魚點，臨馬路的觀景台、停車場也都有撿到垃圾，撿拾的垃圾中，跟飲料有關的占大宗，包括提神飲料和保利達B……等空瓶，還有各種手搖飲空杯、市售飲料、牛奶的紙盒，這些垃圾有礙觀瞻，也會污染環境，大家邊撿邊搖頭。

    淨灘活動撿到不少提神飲料空瓶。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

    淨灘活動撿到不少提神飲料空瓶。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

    參加淨灘的熱心民眾，盯著烈日撿拾垃圾。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

    參加淨灘的熱心民眾，盯著烈日撿拾垃圾。（圖由日月潭除三害特攻隊提供）

