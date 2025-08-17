全運會登場倒數！ 雲林迎5大神尊進駐田徑場

縣府迎請雲林5宮廟神尊至縣立田徑場駐駕至全運會結束。（記者李文德攝）

2025/08/17 13:41

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會（簡稱全運會）由雲林縣政府承辦，縣府為求賽事順利，今（17）日迎請縣內5座宮廟神尊坐鎮至賽事結束。縣府表示，此次全運會為讓金牌留在雲林，祭出每面35萬元獎金，鼓勵縣內運動好手為雲林爭光。

今年度全運會共有35項賽事，其中有26項賽事在雲林縣境內舉辦，其中新建完成的雲林縣立田徑場將作為賽事主場館，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲林縣議長黃凱、縣府首席顧問張清良、交工局長汪令堯、教育處長邱孝文、民政處副處長陳良駿等人，一同將5宮廟神尊安座。

陳良駿指出，此次迎請北港朝天宮、虎尾天后宮媽祖、虎尾順天宮關聖帝君、虎尾永興宮玄天上帝、虎尾德興宮池府千歲駐駕田徑場至全運會結束。張麗善表示，全運會賽事登場已進入倒數階段，盼屆時所有運動好手能夠拿出實力，奪得好成績。

縣府「加碼」盼金牌留故鄉

張麗善指出，上屆全運會雲林奪得3金12銀10銅牌成績，為希望雲林地主隊發揮在地優勢，因此將加碼鼓勵雲林代表隊，原雲林選手奪得金牌可獲30萬獎金，此次加碼為35萬元，盼更多金牌留在雲林。

縣府教育處長邱孝文表示，預估連續6天賽事有7300多名選手參賽，考量雲林幅員遼闊，避免選手舟車勞頓，縣府與7家宮廟合作提供香客大樓1068個床位給選手住宿，包含斗六南聖宮38人、斗南順安宮400人、虎尾天后宮250人、口湖下崙福安宮100人、台西五條港安西府100人、四湖參天宮40人、四湖海清宮40人，都優先提供選手及教練住宿。

縣府迎請雲林5宮廟神尊至縣立田徑場駐駕至全運會結束。（記者李文德攝）

縣府已和7宮廟香客大樓合作，提供1068床會優先讓選手教練入住。圖為虎尾天后宮香客大樓。（記者李文德攝）

