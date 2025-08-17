竹市校園輔導量能不足 教育處：已修規程加強人力配置

新竹市議員施乃如呼籲市府正視校園輔導量能不足問題。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/17 13:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市因應少子化，部分小學班級數減少，議員施乃如指出，多所小學因減班而被迫縮編行政組織，導致專業輔導人力流失，為避免輔導業務被迫與教學兼任而影響服務品質，她去年即建議市府修正相關規程，終於在今年修正規程，增設輔導室及設特教組編制、全校組織將由原本「3處室8組」擴編為「4處室9組等，確保輔導業務獨立，減班不再影響專業輔導量能。

施乃如說，她去年6月定期會質詢時就呼籲市府正視校園輔導量能不足問題，建議修正「新竹市國民小學與國民中學組織及員額編制規程」，並比照北市、桃園、台南、苗栗等縣市，放寬輔導室設置標準，讓輔導業務能獨立運作。過了將近一年，市府終於發布修正案，包括將原本沒有的11班至24班國小正式設置輔導室、若設有1班以上特教班，輔導室可增設特殊教育組、全校組織將由原本「3處室8組」擴編為「4處室9組」。如此可讓全市學生在情緒與心理支持上有更穩固的保障。

教育處指出，為提升國中小學生在情緒與心理健康方面的支持品質，教育處修正「新竹市國民小學與國民中學組織及員額編制規程」，加強輔導人力配置，提升校園輔導服務量能。113學年度起針對全市11至24班的國小，增設輔導室主任及外加一位組長，將原先「3處室8組」組織架構擴編為「4處室9組」，並於114學年度修正實施「新竹市國民小學與國民中學組織及員額編制規程」。

另外，為配合教育部國民及學前教育署推動專任輔導教師合聘制度，使竹市尚未配置專任輔導教師的學校亦能獲得輔導資源，教育處自114學年度媒合朝山、南隘、大湖、港南、茄苳及華德福等6校合聘專任輔導教師。

教育處表示，過去中小型學校僅有學務主任與3名組長分擔學生事務及輔導工作，隨著校園心理健康議題日益受到重視，面對校園霸凌防制、性別平等教育、學生獎懲與申訴等多元業務，常因人力不足導致行政負擔沉重、教師兼任意願降低，進而影響校務運作。

此次修法，在於讓輔導室從制度面獲得更完善的保障，落實「簡政專業分工」的理念，讓行政簡化不再影響輔導量能，同時提升輔導人員的專業自主性與服務效能，並提高輔導教師或專業人員的配置比例，讓學生在面臨情緒困擾、人際衝突或心理健康議題時，能夠獲得即時且具品質的支持。

