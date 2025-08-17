為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暖心！南市志工修繕房屋完工前突見彩虹 為現場注入活力

    南市做工行善團昨日前往西港區為弱勢戶修繕房屋，施工過程氣候不穩定，時有飄雨，傍晚完工前突然看見遠方天空出現彩虹，志工看見驚呼「有彩虹」，為現場注入活力，相當暖心。（南市勞工局提供）

    南市做工行善團昨日前往西港區為弱勢戶修繕房屋，施工過程氣候不穩定，時有飄雨，傍晚完工前突然看見遠方天空出現彩虹，志工看見驚呼「有彩虹」，為現場注入活力，相當暖心。（南市勞工局提供）

    2025/08/17 13:12

    〔記者王涵平／台南報導〕南市做工行善團昨日前往西港區為弱勢戶修繕房屋，施工過程氣候不穩定，時有飄雨，傍晚完工前突然看見遠方天空出現彩虹，志工看見驚呼「有彩虹」，為現場注入活力，相當暖心。

    南市勞工局做工行善團昨日在西港區有2戶服務案，今日再前往後壁、七區、西港、新營、鹽水等區，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造及彰化金主營造、營造業南區職業安全衛生促進會，也投入災後重建工作。截至目前，針對風災後房屋修繕共規劃29戶，已完成11戶、修繕中15戶。

    勞工局長王鑫基表示，西港區94歲陳姓獨居老人住處因風災侵襲屋頂有漏雨現象，志工擔心獨老安全，列為優先處理個案，昨日因氣候不穩定，施工人員一度擔憂無法完成，但持續力拼，接近傍晚順利完工之際，志工抬頭看見空中出現彩虹。

    七股區城內里的金姓案主為低收入戶，今日油漆工會進場施工後完成做工行善團第302戶修繕。大台南總工會副理事長陳美靜代表贈送枕頭、床罩組等生活用品，台南市餐飲業職業工會也贈送案家涼被、鍋子當入厝禮。

    王鑫基表示，這2日出勤的家庭志工包括大台南總工會監事林文一及妻子陳家蓁，電氣工會夫妻檔陳文加、蔡桂芳及劉忠義、黃麗卿，以及志願服務協會夫妻檔李俊平、陳美華與陳來發、苑秀芳等志工。

    南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

    南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

    南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

    南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播