暖心！南市志工修繕房屋完工前突見彩虹 為現場注入活力

南市做工行善團昨日前往西港區為弱勢戶修繕房屋，施工過程氣候不穩定，時有飄雨，傍晚完工前突然看見遠方天空出現彩虹，志工看見驚呼「有彩虹」，為現場注入活力，相當暖心。（南市勞工局提供）

2025/08/17 13:12

〔記者王涵平／台南報導〕南市做工行善團昨日前往西港區為弱勢戶修繕房屋，施工過程氣候不穩定，時有飄雨，傍晚完工前突然看見遠方天空出現彩虹，志工看見驚呼「有彩虹」，為現場注入活力，相當暖心。

南市勞工局做工行善團昨日在西港區有2戶服務案，今日再前往後壁、七區、西港、新營、鹽水等區，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造及彰化金主營造、營造業南區職業安全衛生促進會，也投入災後重建工作。截至目前，針對風災後房屋修繕共規劃29戶，已完成11戶、修繕中15戶。

請繼續往下閱讀...

勞工局長王鑫基表示，西港區94歲陳姓獨居老人住處因風災侵襲屋頂有漏雨現象，志工擔心獨老安全，列為優先處理個案，昨日因氣候不穩定，施工人員一度擔憂無法完成，但持續力拼，接近傍晚順利完工之際，志工抬頭看見空中出現彩虹。

七股區城內里的金姓案主為低收入戶，今日油漆工會進場施工後完成做工行善團第302戶修繕。大台南總工會副理事長陳美靜代表贈送枕頭、床罩組等生活用品，台南市餐飲業職業工會也贈送案家涼被、鍋子當入厝禮。

王鑫基表示，這2日出勤的家庭志工包括大台南總工會監事林文一及妻子陳家蓁，電氣工會夫妻檔陳文加、蔡桂芳及劉忠義、黃麗卿，以及志願服務協會夫妻檔李俊平、陳美華與陳來發、苑秀芳等志工。

南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

南市勞工局做工行善團持續進行弱勢戶修繕，勞工局輔導成立的「安心舜力安衛家族」核心企業也投入。（南市勞工局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法