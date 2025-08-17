苗縣100家露營區未申請容許使用 縣府首週稽查抓到2家違規使用土地

苗縣100家露營區第一階段未掛件，縣府首週稽查2家違規使用土地。圖為稽查畫面。（苗縣府提供）

2025/08/17 13:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣內露營區數量於全國名列前茅，苗栗縣府去年爭取中央補助委託專業輔導團隊協助露營區（露營場）合法化，但全縣營運中434家露營區，迄今仍有逾100家未申請第一階段容許使用，苗栗縣長鍾東錦12日於縣務會議中怒斥相關業者視公權力為無物，要求縣府文觀局每週稽查5家，首週苗縣共有2家露營區被縣府發現農地未農用，文觀局將移交農政、地政單位裁罰，最低6萬元起跳，可依區域計畫法連續開罰、斷水斷電甚至拆除。

苗縣府文觀局表示，被稽查發現違規的業者為農地非農用，並且出現地貌地形改變狀況。苗縣府文觀局表示，縣府輔導露營區業者申請第一階段容許使用（取得土地使用許可 ），將審查露營區設施物如管理室、衛生室與營位設施是否合法。

依近期審計部苗栗審計室報告指出，去年11月底抽查時，申請露營場容許使用案共242件，其中通過審查者45件，認為縣府審查量能不足，苗縣府文觀局統計，業者至今年7月底向縣府申請露營場容許使用共329件，數量較去年提升但仍有逾100家業者未申請，也讓鍾東錦在縣務會議動怒。

