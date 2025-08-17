迎接祖父母節 屏東跨世代逾500人同樂

屏東縣政府今天舉辦祖父母節慶祝活動。（記者羅欣貞攝）

2025/08/17 13:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，屏東縣政府今（17）日提前慶祝，在屏東縣立體育館舉辦「代代感恩心．祖孫樂融融」活動，來自全縣各樂齡學習中心的長輩及現場參與民眾超過500人，透過動靜態展演與攤位體驗，共度世代共融的美好時光。

今日活動由竹田鄉、新埤鄉樂齡學習中心揭開序幕，太鼓、空靈鼓與舞蹈等多元表演輪番登場，幼兒園的小朋友也以活潑舞碼與祝福歌曲向祖輩獻上感恩與愛意，現場掌聲與笑聲不斷。

屏東縣長周春米表示，祖父母是孫子女認識老化歷程的「第一位老師」，期透過活動增進親子、祖孫間互動同樂，讓祖父母感受到孫子女的關心和尊重，今天縣府準備的舞台，讓長輩能當老師、當志工，把平日的學習轉化成幸福的暖度，傳遞給現場每一個人。

周春米指出，屏東縣33鄉鎮市建置34處樂齡中心，443個村里也布建了415處社區關懷據點，布建率超過93%，相當不容易。自己的母親也常常參與長青學苑課程，透過學才藝、交朋友，讓退休生活更快樂健康。

除舞台演出外，現場設有10多個互動體驗攤位，包括創意紅豆鑰匙圈、環保提袋製作等趣味手作，來自春日鄉、枋山鄉及滿州鄉等樂齡學習中心展示學員學習成果；衛生局、長期照護處及社會處更設攤宣導，讓祖孫透過動手、動腦與互動體驗，學習正確的保健觀念，了解政府提供的長照資源，在過程中增進情感。

枋寮鄉樂齡學習中心精彩演出，呈現海洋資源保育的重要。（記者羅欣貞攝）

春日鄉公所2016年起承辦春日鄉樂齡學習中心，課程結合排灣族文化，十分受到族人肯定，獲屏縣府訪視特優表揚。（記者羅欣貞攝）

鹽埔鄉樂齡學習中心的演出結合鼓樂及舞蹈，十分精彩。（記者羅欣貞攝）

