    生活

    曾遭家暴走過9年憂鬱症 53歲李嘉芳從關懷中輟生走出一片天

    佳美之地關懷協會執行長李嘉芳把協會的咖啡取名「回家」，是希望給予失去家庭溫暖的孩子另一個家。（記者許麗娟攝）

    佳美之地關懷協會執行長李嘉芳把協會的咖啡取名「回家」，是希望給予失去家庭溫暖的孩子另一個家。（記者許麗娟攝）

    2025/08/17 13:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區天津街內有1間名為「回家」的咖啡館，是由佳美之地關懷協會開設，這裡是「中輟翻轉教育」的據點，給予失去家庭溫暖的中輟生另一個家，執行長李嘉芳因走過家暴、憂鬱症的痛苦，讓她更有力量幫助這些失學的孩子步上學習軌道。

    今年53歲的李嘉芳年輕時早婚卻遇人不淑，長年受到家暴，又因前夫之故揹負數百萬債務，離婚時，雖然前夫坐牢，但當時孩子選擇與已生活習慣的阿公阿嬤同住，她因見不到孩子、負債等罹患憂鬱症9年，數次在鬼門關前徘徊，後來透過教會的力量，並與各自有一段婚姻的先生再婚，如今已破繭而出。

    李嘉芳原本從事婚姻輔導教育，也在一所國中當品德教育課的輔導老師，也當志工隊長、開社團，當時學校有10幾個身上有超過50支大小過的孩子，她每個月陪輔導室去做家訪，輔導他們打排球，最後這些孩子都順利升學，當時因「替代役男追捕中輟生」的制度取消，教育局學制中心人員看到她輔導學生的成果，與她合作「中輟翻轉教育」，一做至今已經8年。

    李嘉芳說，中輟孩子有很多樣貌，有些是繭居宅在家中，有飯吃、有網路就好，有些會自殘或得憂鬱症等，也有過動或脆弱家庭，甚至司法曝險少年等，背景都很複雜。

    咖啡館上月才辦完一個攝影展，李嘉芳說，這是一名中輟生的作品，他的家庭非常複雜，媽媽早逝，爸爸、叔叔都吸毒死了，扶養她的阿嬤又半身不遂，雖然未成年卻身揹好幾條案子。

    這名中輟生剛到協會時對輔導員愛理不理，但經由課程接觸手機攝影，拍攝的作品讓不少人驚豔，動人的文案更是自己寫的，雖然在個展前一週被收容，但李嘉芳去探視時，這名孩子得知作品有人購買，心境也有了轉換，甚至決定出來後去念建教班學習一技之長。

    李嘉芳說，這處據點是中輟生的「ICU（加護病房）」，所有重症的都在這裡，專業老師和社工不僅一對一輔導和陪伴這些孩子，也有家長支持課，以免孩子一回家又被打回原型，她強調，這些孩子只要過了國中的尷尬期，能進入軌道升上高一，大多就不會失學，而做這些事不僅「為了預防犯罪」，也是為這些孩子點一盞燈。

    協會開設中輟生及家長的多元培力學習課程，也輔導取得證照，咖啡館內也販售學生的作品。（記者許麗娟攝）

    協會開設中輟生及家長的多元培力學習課程，也輔導取得證照，咖啡館內也販售學生的作品。（記者許麗娟攝）

    圖 圖
    圖 圖
