金門戰地「密」境解鎖 漁村小艇坑道將投入民間活力

曾是「反攻大陸」重要據點的金門漁村小艇坑道華麗轉身，成為水上立式划槳（SUP）體驗營的基地。（記者吳正庭攝）

2025/08/17 13:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門漁村小艇坑道「反攻大陸」號角又響起？縣府今天表示，連續幾個周末坑道進出頻繁，是報名秒殺的水上立式划槳（SUP）體驗營；為使坑道活化，縣府規畫在這處昔日被列為絕對機密的「國光計畫」重要軍事工事納入民間活力，相關條件近日公布。

昨天辦完8月第2梯次SUP立漿體驗營，縣府承辦人說，1梯次30人，開放報名就秒殺，現在還有很多向隅者敲碗，要求開課。

國光計畫是國防部「反攻大陸」的秘密軍事作戰計畫，時程自1961年跨至1972年，最後雖未「反攻」，但作戰任務已籌擘詳擬到「師」級，其中突襲登陸階段就是以金門為基地，派遣小艇大隊突襲敵軍沿岸。

軍方解密文件中指出，當年為容置這些「反攻」的海上載具，「金鯨案」擬定1963年起開鑿4個小艇坑道，其中金門本島南面開鑿的只有西半島的翟山坑道、東半島漁村坑道；這些坑道若干年後仍有所保留，極少提及闢建坑道最原始功能。

當年背負反攻重任，施工有時間壓力，這座花崗石結構，全長340公尺，預置20艘小艇的漁村坑道，1964年1月17日開工，只花了236天，不到8個月完工，文史工作者蔡添丁說，「每次來都心存感恩、敬畏」。

縣府說，漁村坑道是內政部與縣府斥資5000萬元修整，昔日的反攻據點轉換為遊憩基地，7月初開放；漁村坑道（E91據點）啟用，補滿鄰近E90「看海咖啡館」至E95「海天堡」的最後一塊拼圖，讓探遊景點一氣呵成。

金門縣政府辦理水上立式划槳（SUP）體驗活動。（記者吳正庭攝）

金門漁村坑道外的棧道可以從以前不易到達的位置，看見坑道外觀。（記者吳正庭攝）

金門漁村坑道可以連結附近高人氣軍事景點「高洞」。（記者吳正庭攝）

