高空繩索「蜘蛛人」助陣 百年台南水道重現展館風采

台南山上花園水道博物館快濾桶室及送出唧筒室，藉由高空繩索作業協助，重現開展時的風華。（記者劉婉君攝）

2025/08/17 12:30

〔記者劉婉君／台南報導〕有百年歷史的台南山上花園水道博物館，快濾桶室及送出唧筒室量體龐大，加上挑高設計，更顯宏偉壯觀，為園區指標建物，但維護上也相當不易，轉型開園5年來，不少高處設備毀損髒污，館方近日委請高空繩索作業公司協助，由宛如「蜘蛛人」的專業技師清理修復，讓老建築展館重現開園時的風采。

山上花園水道博物館是目前國內水道系統中，唯一的國定古蹟，B館快濾桶室及C館送出唧筒室於1912年動工設置，其中B館快濾桶室占地289坪，建築挑高逾10公尺，建築內沒有任何柱子支撐，並設有14座由英國進口的百年快濾桶；C館送出唧筒室挑高達12公尺，內有4座大唧筒，還有維修的天車。

請繼續往下閱讀...

館方表示，建築高度形成視覺震撼，也是維修的最大困難。開館5年來，B館屋樑裝設的12座LED照明，在持續運作下，已有一半故障，影響照明，C館牆面也因清潔不易，積累汙垢，和白色牆面形成明顯對比。由於國定古蹟施工需要相當謹慎，館方經過多方徵詢後，委由兆芳國際高空繩索作業公司，以專業人力攀升方式，進行燈泡更換與牆面清潔作業。

專業技師謹慎選擇作業區域，上下垂吊，穿梭在老建築內，宛如「蜘蛛人」，也形成難得畫面，目前展館已重新恢復明亮照明與潔淨壁面，也讓百年建築在科技協助下，維持原有風貌。

專業技師以高空繩索作業協助修換損壞的照明設施及清理高處髒污。（圖由館方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法