中秋短期時薪職缺 台北市就業服務站8/18起現場徵才

台北市就業服務處8月18日至8月22日，共邀集29家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達1066個工作機會（台北市勞動局提供）

2025/08/17 12:41

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處自8月18日至8月22日將在全市各就業服務站展開連續5天的現場徵才，共邀集29家企業，提供1066個工作機會，涵蓋旅宿、餐飲、醫療、零售、運動休閒服務、公共自行車租賃及運輸物流，照顧服務及保全清潔等類別。

統一企業旗下之統一速達為因應中秋佳節將至，祭出上百中秋短期時薪職缺，工作內容協助包裹上下車、分類及堆疊作業；貨物整理、包裝、搬運及隨車協助司機包裹、文件收送貨服務等。此外Libreadry巢屋麵包亦釋出20個中秋短期計時職缺。另本次知名太平洋崇光百貨（SOGO百貨），共釋出29個工作機會，涵蓋工務人員、商場營運管理人員、顧客服務專員、貴賓廳服務人員、出納收銀人員等職缺。

這次徵才活動也邀請統一超商、全家便利商店、全聯實業（大全聯）、小北百貨、統康生活事業（Mia C’bon頂級超市／家樂福超市）等零售業，共釋出上百職缺，包含儲備幹部、門市人員，維修技術員與門市兼職計時人員等職缺。又因應照顧服務需求增加，亦邀請金永欣、采鋐、四正勤、暖心4家長照機構，釋出照顧服務員職缺，歡迎擁有相關證照的民眾加入服務行列。

旅宿餐飲業方面，沃田旅店、柯旅天閣、東棧與晶華國際酒店／北投晶泉丰旅釋出房務人員、會計專員、採購專員、櫃台接待等職缺；頑味國際本周釋出內場師傅職缺，薪資上看50K；六角國際-英格莉莉與Chatime除釋出儲備幹部／店長／副店長／組長等管理職缺外，亦有多名兼職人員職缺。

徵才活動地點及時間，整理如下：

8月18日下午2時至4時 景美站（統一超商）

8月19日下午2時至4時 北投站（統康生活事業／Mia C’bon頂級超市、沃田旅店、晶華國際酒店／北投晶泉丰旅 、金永欣居家長照、第一社會福利基金會、安橋公寓大廈管理維護、內湖站（東湖高爾夫練習場、統一速達）

8月20日下午2時至4時 西門站（全聯實業／大全聯、小北百貨）

8月21日下午2時至4時 南港東明青銀站（Libreadry巢屋麵包、頑味餐飲）、景美站（東棧商旅、馥餘實業／西雅圖咖啡）、信義站（全家便利商店、采鋐照護伴隨居家長照、柯旅天閣酒店、朱記餡餅粥、統一超商、統康生活事業／Mia C’bon頂級超市/家樂福超市、六角國際、聯合醫院松德院區、錢櫃）、艋舺站（四正勤居家長照、一之軒食品、王品餐飲/品田牧場、太平洋崇光百貨／SOGO百貨、煒盛環科、暖心居家長照）

8月22日下午2時至4時 景美站（微笑單車／YouBike）

