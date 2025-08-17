為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    懷念味道回來了！彰化百年老店「貓鼠麵」重開張 霸氣加碼「這1項」

    百年老店彰化貓鼠麵的招牌麵，懷念的味道都回來了。（記者劉曉欣攝）

    百年老店彰化貓鼠麵的招牌麵，懷念的味道都回來了。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/17 12:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕缺席1年半的「彰化小吃三寶」之一的百年貓鼠麵，終於在今天（17日）回歸了！彰化市長林世賢搶頭香到場，大讚「懷念的口味都回來了」，店家陳汝權與王明津感念鄉親百年來支持，霸氣宣布半個月內只要持彰化縣長青卡來，就送1碗免費的貓鼠麵！

    王明津說，休息1年半的時間，常常都有人上門要吃麵，很多人都是從外縣市來，還有遠從日本、美國來台灣的遊客，聽到「貓鼠麵」不再賣麵了，只賣冷凍產品，都是一臉失望的表情離開，許多人都覺得太可惜了。

    王明津表示，當初休息不再賣麵，主要是因為人手不夠，加上他與丈夫也年紀也大了，加上她長期飽受脊椎之苦，但受到各界的敲碗與鼓勵，市長林世賢加油打氣，她也在彰化外科名醫謝義德的看診照顧下，終於向脊椎苦楚說再見，才能決定重新開張。

    陳汝權說，這段休息1年半的時間，夫妻倆終於有時間出門遊山玩水，如願出國到馬來西亞旅遊，只是走到哪裡，各界都說「貓鼠麵不賣太可惜了」，讓夫妻倆決定重新開張，為感謝市長等人鼓勵，以及鄉親百年來的支持，重新開張半個月內，只要持彰化縣長青卡來，就送1碗免費的貓鼠麵。

    林世賢指出，「彰化小吃三寶」就是貓鼠麵、肉圓與爌肉飯，如今貓鼠麵重磅回歸，重新歸隊，他吃了1碗，果真是百年好滋味都回來了。

    今天到場的民眾，許多人都是專程前來，內行的人還加點豬腳，直說貓鼠麵不只是麵好吃，豬腳更是一絕！

    百年老店彰化貓鼠麵重新開張。（記者劉曉欣攝）

    百年老店彰化貓鼠麵重新開張。（記者劉曉欣攝）

    休息1年半，彰化貓鼠麵重新開店了。（記者劉曉欣攝）

    休息1年半，彰化貓鼠麵重新開店了。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播