懷念味道回來了！彰化百年老店「貓鼠麵」重開張 霸氣加碼「這1項」

百年老店彰化貓鼠麵的招牌麵，懷念的味道都回來了。（記者劉曉欣攝）

2025/08/17 12:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕缺席1年半的「彰化小吃三寶」之一的百年貓鼠麵，終於在今天（17日）回歸了！彰化市長林世賢搶頭香到場，大讚「懷念的口味都回來了」，店家陳汝權與王明津感念鄉親百年來支持，霸氣宣布半個月內只要持彰化縣長青卡來，就送1碗免費的貓鼠麵！

王明津說，休息1年半的時間，常常都有人上門要吃麵，很多人都是從外縣市來，還有遠從日本、美國來台灣的遊客，聽到「貓鼠麵」不再賣麵了，只賣冷凍產品，都是一臉失望的表情離開，許多人都覺得太可惜了。

王明津表示，當初休息不再賣麵，主要是因為人手不夠，加上他與丈夫也年紀也大了，加上她長期飽受脊椎之苦，但受到各界的敲碗與鼓勵，市長林世賢加油打氣，她也在彰化外科名醫謝義德的看診照顧下，終於向脊椎苦楚說再見，才能決定重新開張。

陳汝權說，這段休息1年半的時間，夫妻倆終於有時間出門遊山玩水，如願出國到馬來西亞旅遊，只是走到哪裡，各界都說「貓鼠麵不賣太可惜了」，讓夫妻倆決定重新開張，為感謝市長等人鼓勵，以及鄉親百年來的支持，重新開張半個月內，只要持彰化縣長青卡來，就送1碗免費的貓鼠麵。

林世賢指出，「彰化小吃三寶」就是貓鼠麵、肉圓與爌肉飯，如今貓鼠麵重磅回歸，重新歸隊，他吃了1碗，果真是百年好滋味都回來了。

今天到場的民眾，許多人都是專程前來，內行的人還加點豬腳，直說貓鼠麵不只是麵好吃，豬腳更是一絕！

百年老店彰化貓鼠麵重新開張。（記者劉曉欣攝）

休息1年半，彰化貓鼠麵重新開店了。（記者劉曉欣攝）

