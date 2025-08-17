《Mic Check：開麥即戰》升級回歸 竹縣打造台灣嘻哈新舞台

新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」以《Mic Check：開麥即戰》為主題，海選報名自即日起至9月30日止。圖為去年資料照。（圖由新竹縣政府提供）

2025/08/17 12:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」開跑囉！今年以《Mic Check：開麥即戰》為主題，祭出總獎金18萬元，期為全國投入嘻哈饒舌創作的青年，打造兼具競技張力與舞台魅力的全國性賽事，海選報名自即日起至9月30日止，歡迎熱愛嘻哈饒舌創作的青年至賽事官方網站報名參戰，自信開麥、勇敢發聲！

縣府教育局表示，去年首度舉辦「全國嘻哈擂台賽」吸引超過200位青年報名，今年賽事《Mic Check：開麥即戰》全面升級，從廣受好評的「All In」嘻哈MV跨縣市社團串聯行動與「嘻哈饒舌系列工作坊」出發，成為全國首創由地方政府主辦的大型饒舌賽事，提供青年打造展現自我、與世界對話的音樂舞台，也讓新竹縣成為台灣嘻哈文化的重要據點。

教育局指出，本屆賽事採雙賽道「單人組」與「團體組」2大競賽組別，鼓勵創作者以更多元形式參賽，盡情展現音樂風格與個人特色。評審陣容星光熠熠，邀請具備音樂與學術雙重背景的饒舌OG「老莫 ILL MO」、橫跨金曲、金音與金鐘3大獎項的音樂創作人「Leo 王」，以及風格鮮明、實力派代表「BG8LOCC蛋頭」共同擔任決賽評審。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣是全國最年輕的城市，縣府致力打造青年多元展能平台，9月也將帶領青年參訪嘻哈音樂廠牌「顏社」工作室，透過觀摩學習擴展創作視野，歡迎青年朋友踴躍報名參加。 「全國嘻哈擂台賽」決賽預計於11月23日在遠東百貨竹北店1樓戶外廣場盛大登場，當天將結合饒舌對決、潮流 DJ Show 與熱舞演出，預期將是一場火力全開的嘻哈盛宴。

