為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《Mic Check：開麥即戰》升級回歸 竹縣打造台灣嘻哈新舞台

    新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」以《Mic Check：開麥即戰》為主題，海選報名自即日起至9月30日止。圖為去年資料照。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」以《Mic Check：開麥即戰》為主題，海選報名自即日起至9月30日止。圖為去年資料照。（圖由新竹縣政府提供）

    2025/08/17 12:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」開跑囉！今年以《Mic Check：開麥即戰》為主題，祭出總獎金18萬元，期為全國投入嘻哈饒舌創作的青年，打造兼具競技張力與舞台魅力的全國性賽事，海選報名自即日起至9月30日止，歡迎熱愛嘻哈饒舌創作的青年至賽事官方網站報名參戰，自信開麥、勇敢發聲！

    縣府教育局表示，去年首度舉辦「全國嘻哈擂台賽」吸引超過200位青年報名，今年賽事《Mic Check：開麥即戰》全面升級，從廣受好評的「All In」嘻哈MV跨縣市社團串聯行動與「嘻哈饒舌系列工作坊」出發，成為全國首創由地方政府主辦的大型饒舌賽事，提供青年打造展現自我、與世界對話的音樂舞台，也讓新竹縣成為台灣嘻哈文化的重要據點。

    教育局指出，本屆賽事採雙賽道「單人組」與「團體組」2大競賽組別，鼓勵創作者以更多元形式參賽，盡情展現音樂風格與個人特色。評審陣容星光熠熠，邀請具備音樂與學術雙重背景的饒舌OG「老莫 ILL MO」、橫跨金曲、金音與金鐘3大獎項的音樂創作人「Leo 王」，以及風格鮮明、實力派代表「BG8LOCC蛋頭」共同擔任決賽評審。

    教育局長楊郡慈表示，新竹縣是全國最年輕的城市，縣府致力打造青年多元展能平台，9月也將帶領青年參訪嘻哈音樂廠牌「顏社」工作室，透過觀摩學習擴展創作視野，歡迎青年朋友踴躍報名參加。 「全國嘻哈擂台賽」決賽預計於11月23日在遠東百貨竹北店1樓戶外廣場盛大登場，當天將結合饒舌對決、潮流 DJ Show 與熱舞演出，預期將是一場火力全開的嘻哈盛宴。

    新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」以《Mic Check：開麥即戰》為主題，海選報名自即日起至9月30日止。圖為去年資料照。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣第2屆「全國嘻哈擂台賽」以《Mic Check：開麥即戰》為主題，海選報名自即日起至9月30日止。圖為去年資料照。（圖由新竹縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播