核三公投在即 綠色和平調查恆春居民心聲

2025/08/17 11:45

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三延役公投將於8月23日投票；對此，綠色和平於7月底至恆春訪問32位當地居民，發現30名不同意延役，大多表示「補貼沒多少」、「安全比較重要」，以及覺得「不想核電核能在自己家門口」；1名支持延役者則表示，核三廠是工作收入來源；另1名居民則是沒意見。

綠色和平媒體與推廣主任石欣蒨表示，在訪談中，部分居民對於核三延役感到擔憂，包括：擔心設施老舊與核安風險，有恆春居民表示，儘管「不反對核電，但也認為應另設新廠」，而非延役，更表示不管除不除役，核廢料仍存在風險；再者，居住接近核三廠的南灣、大光居民均指出，他們不清楚避難場所位置，且也參與過任何防災演習。

石欣蒨指出，有居民受訪時表示，雖然核三廠至今未遇過災難，但2024年底屏東近海發生4.1地震，且距核三電廠約只有15公里，才突然想到原來「我們離核安危險相當近！」若下一代也要在同樣的環境下生活，萬一真的發生核災，後果可能無法承受；另外，居民也直言，不管是延役或除役，都沒有相關人員與當地民眾溝通，突然又有了公投，顯示政策規劃未與居民對話，居民意見未被納⼊決策。

在地居民對於補償金額也感到無感，石欣蒨指出，除了每月約150元電費補助，受訪的32位民眾均表示，不清楚補償金的發放金額、時間等資訊，在通膨影響下「錢是少到無實際幫助」，同時不少受訪民眾均表示，不願以生命安全來換補貼，也沒聽過新的延役補償條例。

另外，訪談中也詢問恆春人對於轉型光電的看法，石欣蒨說，受訪時不少居民表示，沿山公路突然鋪滿光電板，景觀大變，「原本像夏威夷般的沿山公路變得很醜」、「說是綠能卻破壞綠色」，而事前居民也未被告知光電計畫，因此多擔心山坡地光電造成水土保持問題、暴雨易發生土石流、影響恆春對外交通安全，因此普遍希望政府能清楚說明替代能源計畫及影響。

石欣蒨表示，也有恆春居民說「為何不能自蓋屋頂太陽能板？」，認為當地太陽充足，具備自然條件，假如有補助或「免費出租屋頂」的商業模式誘因，也能達到自發自用的效能，政府補助擴大屋頂光電，居民也會更願意配合。

