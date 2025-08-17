為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上網填基市公廁評比 有機會將Switch 2、Dyson吸塵器帶回家

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/17 12:48

    〔記者俞肇福／基隆報導〕公共廁所是城市文明的縮影，更是國民生活品質的指標。基隆市環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。凡曾使用基隆市內公廁民眾，皆可透過手機掃描QR Code填寫問卷，或進入問卷網址 填寫，就有機會將任天堂Switch 2、Dyson智慧無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機及500元禮券等好禮帶回家。

    基隆市環保局長馬仲豪表示，問卷活動透過手機掃描QR Code即可進入問卷頁面填寫。凡於活動期間內，實際使用過基隆市公共廁所的民眾皆可參加，鼓勵全民踴躍表達意見，協助市府進行公廁的具體優化。

    抽獎活動將於10月底進行，邀請專業公證人見證，以隨機公平的「不重複中獎」機制設計，於基隆市環保局官方臉書粉專進行直播，抽獎結果也將於基隆市環保局官網以及臉書粉專公告，請得獎民眾注意官網與臉書粉專資訊。

    環保局指出，填問券有機會抽中好禮帶回家，獎品包括任天堂Switch 2主機2名、Dyson智慧無線吸塵器2名、Panasonic奈米水離子吹風機4名、500元禮券40名。

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播