上網填基市公廁評比 有機會將Switch 2、Dyson吸塵器帶回家

基隆市政府環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/17 12:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕公共廁所是城市文明的縮影，更是國民生活品質的指標。基隆市環保局辦理「基隆好廁所等你來評比」問卷抽獎活動，即日起至9月30日止。凡曾使用基隆市內公廁民眾，皆可透過手機掃描QR Code填寫問卷，或進入問卷網址 填寫，就有機會將任天堂Switch 2、Dyson智慧無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機及500元禮券等好禮帶回家。

基隆市環保局長馬仲豪表示，問卷活動透過手機掃描QR Code即可進入問卷頁面填寫。凡於活動期間內，實際使用過基隆市公共廁所的民眾皆可參加，鼓勵全民踴躍表達意見，協助市府進行公廁的具體優化。

抽獎活動將於10月底進行，邀請專業公證人見證，以隨機公平的「不重複中獎」機制設計，於基隆市環保局官方臉書粉專進行直播，抽獎結果也將於基隆市環保局官網以及臉書粉專公告，請得獎民眾注意官網與臉書粉專資訊。

環保局指出，填問券有機會抽中好禮帶回家，獎品包括任天堂Switch 2主機2名、Dyson智慧無線吸塵器2名、Panasonic奈米水離子吹風機4名、500元禮券40名。

