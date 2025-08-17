宜蘭「外澳月夜．浪花市集」 火舞展演今晚見

宜蘭「外澳月夜．浪花市集」今晚壓軸登場，推出磅礡絢麗的火舞展演。（圖由東北角風管處提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025「外澳月夜．浪花市集」昨晚在宜蘭外澳沙灘登場，今天（17日）晚間7點半有壓軸的島影舞浪火舞藝術表演，透過磅礡絢麗火舞展演，主辦單位歡迎大家到場體驗精彩的火舞盛宴。

觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「外澳月夜．浪花市集」活動，8月16、17日舉辦2天，集結藝術、音樂、手作市集，帶來結合地景美學與藝術能量的夏日沙灘盛會。

昨晚的浪舞月曲音樂會，由Shawn尚融、晨悠 CHENYO、張若凡、魏嘉瑩、吳汶芳、理想混蛋等人氣歌手與樂團接力開唱，在沙灘與海浪的節奏中編織浪漫樂章。

今晚7點半有壓軸島影舞浪火舞藝術表演，由凡徒藝術表演團隊、即將成真火舞團攜手演出，以頭城漁村古老的牽罟文化為序幕，結合磅礡絢麗火舞展演，在月光與浪潮交錯下，呈現別出心裁的火舞盛宴。

今年活動結合旅行社推出鐵道浪花小旅行1日遊程，從單車漫騎、牽罟體驗到在地景點導覽，最後回到沙灘觀賞音樂與火舞，讓遊客感受東北角的自然、人文與藝術風情。

宜蘭旅宿業者配合活動推出住宿送好禮，現場另設有拍照裝置、藝術體驗券與限定紀念品，並提供接駁服務，讓旅客輕鬆暢遊，沉浸夏日浪漫氛圍，更多資訊請至東北角觀光資訊網、東北角之友粉絲專頁查詢。

「外澳月夜．浪花市集」昨晚的浪舞月曲音樂會，編織浪漫樂章。（圖由東北角風管處提供）

活動結合地景美學與藝術能量。（圖由東北角風管處提供）

宜蘭外澳沙灘是夏季熱門遊憩據點。（圖由東北角風管處提供）

