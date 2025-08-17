為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭「外澳月夜．浪花市集」 火舞展演今晚見

    宜蘭「外澳月夜．浪花市集」今晚壓軸登場，推出磅礡絢麗的火舞展演。（圖由東北角風管處提供）

    宜蘭「外澳月夜．浪花市集」今晚壓軸登場，推出磅礡絢麗的火舞展演。（圖由東北角風管處提供）

    2025/08/17 12:18

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025「外澳月夜．浪花市集」昨晚在宜蘭外澳沙灘登場，今天（17日）晚間7點半有壓軸的島影舞浪火舞藝術表演，透過磅礡絢麗火舞展演，主辦單位歡迎大家到場體驗精彩的火舞盛宴。

    觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「外澳月夜．浪花市集」活動，8月16、17日舉辦2天，集結藝術、音樂、手作市集，帶來結合地景美學與藝術能量的夏日沙灘盛會。

    昨晚的浪舞月曲音樂會，由Shawn尚融、晨悠 CHENYO、張若凡、魏嘉瑩、吳汶芳、理想混蛋等人氣歌手與樂團接力開唱，在沙灘與海浪的節奏中編織浪漫樂章。

    今晚7點半有壓軸島影舞浪火舞藝術表演，由凡徒藝術表演團隊、即將成真火舞團攜手演出，以頭城漁村古老的牽罟文化為序幕，結合磅礡絢麗火舞展演，在月光與浪潮交錯下，呈現別出心裁的火舞盛宴。

    今年活動結合旅行社推出鐵道浪花小旅行1日遊程，從單車漫騎、牽罟體驗到在地景點導覽，最後回到沙灘觀賞音樂與火舞，讓遊客感受東北角的自然、人文與藝術風情。

    宜蘭旅宿業者配合活動推出住宿送好禮，現場另設有拍照裝置、藝術體驗券與限定紀念品，並提供接駁服務，讓旅客輕鬆暢遊，沉浸夏日浪漫氛圍，更多資訊請至東北角觀光資訊網、東北角之友粉絲專頁查詢。

    「外澳月夜．浪花市集」昨晚的浪舞月曲音樂會，編織浪漫樂章。（圖由東北角風管處提供）

    「外澳月夜．浪花市集」昨晚的浪舞月曲音樂會，編織浪漫樂章。（圖由東北角風管處提供）

    活動結合地景美學與藝術能量。（圖由東北角風管處提供）

    活動結合地景美學與藝術能量。（圖由東北角風管處提供）

    宜蘭外澳沙灘是夏季熱門遊憩據點。（圖由東北角風管處提供）

    宜蘭外澳沙灘是夏季熱門遊憩據點。（圖由東北角風管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播