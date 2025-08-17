為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新型專班招生卡關 大學籲華語能力彈性調整

    大葉大學於114學年推出新型專班，並前往越南進行招生說明。（中央社）

    2025/08/17 12:11

    〔中央社〕教育部和國發會推動新型專班招國際生，首年招生不佳。大學端建議，讓學生提前來台參與華語先修課或放寬華語門檻，依企業需求增加彈性，避免華語門檻成為申請阻礙。

    教育部與國家發展委員會規劃國際產業人才教育專班（新型專班），攜手產學共同甄選及培育學生，由行政院國家發展基金提供產學獎助金、產業提供生活津貼，新型專班上路將滿1年，招生人數仍有很大進步空間，其中華語門檻幾乎是各校共同面臨的挑戰。

    大葉大學國際暨兩岸交流處國際事務中心主任盧炫綸告訴《中央社》記者，新型專班在新南向幾個主要國家都有總召學校負責聘任師資，開設華語課程或線上教學，但在無強制力或無強烈動機下，學生的華語學習效果有限，要達到申請新型專班要求的華語門檻並不容易。

    大葉大學原本申請113學年第2學期開設新型專班，經評估後延至114學年開班，也是受華語門檻影響。

    盧炫綸表示，大葉傾向從曾經合作的國際大專院校招收新型專班學生，這樣更能掌握學生程度和學習狀況，也能避免受仲介招生而導致學生水準良莠不齊；經學校初步評估，發現姊妹校學生能達到華語A2門檻的人數並不多，因此才決定展延開班。

    盧炫綸建議，教育部可考慮讓申請到新型專班的學生提前幾個月來台，先參與華語先修課程，台灣的華語師資和課程都有一定品質，在華語生活環境下，學習效果也會更加提升，各校也更能掌握學生的華語學習狀況和程度。

    為提升新型專班招生成功率，盧炫綸提到，大葉也考慮針對不同生源開辦不同的語言班級，例如印尼、越南的大學生英語能力普遍還算不錯，可傾向開設英文授課為主的班級，以利招生。

    龍華科技大學國際交流中心主任郭冠麟指出，教育部核定龍華科大113學年半導體、電子工程、電機工程等共6班，僅電機碩士班招到1人；主因是新型專班要求中文授課班級在申請時要達華語A2等級，這比拿英文CEFR（歐洲語言共同參考架構）B1等級還難，華語門檻讓學生卡關。

    元智大學工程學院院長孫一明也表示，部分台灣企業對華語文要求的基礎並不高，希望教育部能放寬對華語文的要求，依照企業需求增加彈性空間。

    對於華語門檻，教育部表示，新型專班學生獲台灣政府獎助，且畢業後至少要留台工作2年，須具備一定華語文能力，才能加速適應在台求學及就業的生活需求。

    為擴大協助有意來台升學與就業的學生，提供人才延攬諮詢及華語文推廣服務，教育部已於來台就讀外籍生人數較多的新南向國家，優先設立海外基地，民國113年在印尼、越南、菲律賓，114年在泰國也陸續設立。

    除了協助新型專班招生的各大學，共同辦理教育展及宣傳活動，教育部也提供華語先修課程及台灣文化介紹，讓學生來台前免費修習華語課程、了解台灣生活環境及文化氛圍，以便入學後盡快融入校園生活，減少文化差異與適應障礙。

