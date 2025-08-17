週三前注意午後雷陣雨！ 中南部恐有短延時豪雨

今日高溫預測。（圖由中央氣象署提供）

2025/08/17 11:16

〔記者林志怡／台北報導〕今日西半部地區嚴防高溫及午後雷陣雨，中央氣象署提醒，受到偏東風影響，今日桃園局部可能有37度或以上高溫，西半部地區氣溫也普遍有34度以上，另今起各地需注意較明顯的午後雷陣雨，尤其明起至週三受到南方雲系影響，雨勢將更加顯著，週四後才會恢復多雲到晴的好天氣。

中央氣象署預報員李名翔指出，今日台灣處於偏東風環境，台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，新竹以南地區、各地山區注意午後雷陣雨發展，且降雨範圍擴大，山區雨勢可能持續至傍晚或入夜，另中部山區、南部地區有局部大雨，且南部不排除有短延時豪雨發生。

氣溫方面，受到東風沉降影響，西半部地區有局部高溫，東半部約31至33度，西半部34至36度，另大台北、桃園、中南部近山區可能有局部36度或以上高溫，尤其桃園地區不排除出現局部37度或以上高溫。

李名翔說，目前菲律賓東方至南海屬低壓帶勢力範圍，且南海、菲律賓東側各有1處熱帶擾動，其中位於南海的熱帶擾動不排除今天增強為熱帶性低氣壓，並往西北西靠近海南島與中南半島，且因海溫條件不佳，增強為颱風機率不大，對台灣亦無直接影響，但可能造成南部、恆春半島明後天出現長浪。

位於菲律賓東方的熱帶擾動則預計從明天起隨著低壓帶北抬，朝向琉球海面移動，並以一般低氣壓強度從台灣東側北上，於週四抵達日本南方海域，屆時不排除增強為熱帶性低氣壓。

李名翔提到，明起因低壓帶北抬，台灣於週三前將持續受南方雲系影響，周邊水氣增多，台東、屏東整日有不定時短暫陣雨，各地易有午後雷陣雨，且雨勢較為顯著，西半部地區、東部山區注意局部大雨，中部山區、南部地區不排除短延時豪雨。

此外，李名翔提醒，今起午後環境不穩定，週一至週三台灣東側可能有高空冷心低壓接近，可能造成午後對流發展旺盛，並帶來劇烈天氣現象。

週四、週五則因太平洋高壓西伸，各地恢復多雲到晴的天氣，但中午過後西半部地區、東部山區仍可能有局部短暫雷陣雨；週六則因環境轉為東南風，迎風面的台東、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，西半部地區、東部山區需注意午後雷陣雨。

今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

