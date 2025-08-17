為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週三前注意午後雷陣雨！ 中南部恐有短延時豪雨

    今日高溫預測。（圖由中央氣象署提供）

    今日高溫預測。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/17 11:16

    〔記者林志怡／台北報導〕今日西半部地區嚴防高溫及午後雷陣雨，中央氣象署提醒，受到偏東風影響，今日桃園局部可能有37度或以上高溫，西半部地區氣溫也普遍有34度以上，另今起各地需注意較明顯的午後雷陣雨，尤其明起至週三受到南方雲系影響，雨勢將更加顯著，週四後才會恢復多雲到晴的好天氣。

    中央氣象署預報員李名翔指出，今日台灣處於偏東風環境，台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，新竹以南地區、各地山區注意午後雷陣雨發展，且降雨範圍擴大，山區雨勢可能持續至傍晚或入夜，另中部山區、南部地區有局部大雨，且南部不排除有短延時豪雨發生。

    氣溫方面，受到東風沉降影響，西半部地區有局部高溫，東半部約31至33度，西半部34至36度，另大台北、桃園、中南部近山區可能有局部36度或以上高溫，尤其桃園地區不排除出現局部37度或以上高溫。

    李名翔說，目前菲律賓東方至南海屬低壓帶勢力範圍，且南海、菲律賓東側各有1處熱帶擾動，其中位於南海的熱帶擾動不排除今天增強為熱帶性低氣壓，並往西北西靠近海南島與中南半島，且因海溫條件不佳，增強為颱風機率不大，對台灣亦無直接影響，但可能造成南部、恆春半島明後天出現長浪。

    位於菲律賓東方的熱帶擾動則預計從明天起隨著低壓帶北抬，朝向琉球海面移動，並以一般低氣壓強度從台灣東側北上，於週四抵達日本南方海域，屆時不排除增強為熱帶性低氣壓。

    李名翔提到，明起因低壓帶北抬，台灣於週三前將持續受南方雲系影響，周邊水氣增多，台東、屏東整日有不定時短暫陣雨，各地易有午後雷陣雨，且雨勢較為顯著，西半部地區、東部山區注意局部大雨，中部山區、南部地區不排除短延時豪雨。

    此外，李名翔提醒，今起午後環境不穩定，週一至週三台灣東側可能有高空冷心低壓接近，可能造成午後對流發展旺盛，並帶來劇烈天氣現象。

    週四、週五則因太平洋高壓西伸，各地恢復多雲到晴的天氣，但中午過後西半部地區、東部山區仍可能有局部短暫雷陣雨；週六則因環境轉為東南風，迎風面的台東、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，西半部地區、東部山區需注意午後雷陣雨。

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播