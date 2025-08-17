玉管處記錄瀕危熊鷹育雛珍貴畫面 直播吸引19個國家網友觀看

玉管處記錄瀕危熊鷹親鳥育雛珍貴畫面 ，網路直播吸引19個國家網友觀看。（國家公園署提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕熊鷹是台灣體型最為魁偉的留棲性猛禽，亦是台灣瀕危的保育類野生動物，而玉山國家公園是熊鷹重要分布區域之一；為此，內政部國家公園署玉山國家公園管理處多年投入熊鷹研究與紀錄，近期出版「雲端上的白鷹－熊鷹」獲國史館臺灣文獻館「114年度獎勵出版文獻書刊－推廣性文獻書刊」佳作獎，呈現熊鷹的生態樣貌與文化價值。

「雲端上的白鷹－熊鷹」獲國史館臺灣文獻館「推廣性文獻書刊」佳作獎

玉管處表示，目前園區內約有170隻熊鷹，過去熊鷹研究多聚焦於低海拔區域，對於棲息於中高海拔山林的熊鷹族群，所知仍然有限，因此自108年起，便委託屏東科技大學教授孫元勳及其團隊研究，透過長期監測與實地調查，記錄熊鷹的活動模式、生態習性、棲地利用及繁殖育幼行為，期盼更加了解熊鷹的生態奧秘。

玉管處指出，研究團隊「上高山下深谷」，深入山林進行長期監測，捕捉瞬間生態行為，且尋覓熊鷹繁殖巢位更是困難重重，從野外尋巢設觀測點、安裝觀察器材，到成功為台灣第一隻熊鷹幼鳥「Uli」繫掛衛星發報器，整段歷程充滿挑戰，也蘊藏著不為人知的美麗。

玉管處說，研究團隊發現，熊鷹的巢經常是築高海拔地區，地形陡峭及山勢險峻的地形，以利牠們居高臨下及確保幼雛安全，而在玉山園區間偏好棲息於原始林地；於110年發現首處熊鷹繁殖巢，調查至今已觀察到至少有3隻熊鷹幼鳥成功離巢，為台灣猛禽研究留下珍貴的科學紀錄。

玉管處指出，去（113）年孫元勳研究團隊與導演梁皆得合作，將攝影機架設於熊鷹巢位，首次24小時直播幼鳥「Salung」的育雛日常，畫面中熊鷹親鳥育雛、餵食幼鳥等，短短數日內直播吸引19個國家、15萬名觀眾追蹤收看，許多人感動地說：「這根本是神的直播，我從沒想過可以這樣看到熊鷹育雛。」

玉管處表示，今年獲獎的「雲端上的白鷹－熊鷹」書籍，是將孫元勳研究團隊多年心血結集成書，深入淺出地書寫熊鷹的生態、文化與保育意涵，並搭配生態照片與版畫及繪圖，帶領讀者走進這神秘猛禽的世界。適逢玉管處成立40週年，未來將持續推動生態研究與保育工作，透過出版、影像、教育活動與跨界合作，響應自然共生、永續發展的理念，共同守護美麗山林家園。

玉管處表示，熊鷹是台灣體型最為魁偉的留棲性猛禽，亦是台灣瀕危的保育類野生動物。（國家公園署提供）

