機捷沿線社宅+1 A21站社宅專案管理完成評選、預計明年發包

機捷A21站社宅基地面積6576平方公尺，位於A21站區段徵收區域內，初步規劃地下3層、地上14層建築。（住宅處提供）

2025/08/17 11:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口因移入成長快速，社會住宅供不應求，桃市府住宅發展處表示，近期已再完成桃園機場捷運A21環北站旁350戶社會住宅專案管理標評選，工程預計明年11月發包、2030年完工，目前於機捷沿線興辦的社宅數量，從龜山A7站、蘆竹A10站、中壢A20站到A21站，累計4個基地、超過1400戶。

住宅處長邱英哲表示，A21站社宅基地面積6576平方公尺，位於A21站區段徵收區域內，主要聯外道路為新生路及環北路，鄰近興南非營利幼兒園及環北國中預定地，距捷運站步行10分鐘距離，初步規劃地下3層、地上14層、350戶，分為1、2、3房型，1房型為10到12坪適合單身或新婚夫妻，2房型18至20坪，適合夫妻加小孩，3房型則為25到27坪，亦納入日間照顧等社福設及商業空間，而A21站基地是機捷沿線第4處社宅，提供青年、小家庭族群，住得起並透過大眾運輸串連工作及就學。

請繼續往下閱讀...

邱英哲表示，桃園社宅整體進度，除已入住的4374戶外，目前興建中的5處共1301戶，分別是蘆竹2處、龜山2處和中壢1處，將在明年下半年上梁，明年也將有6處共1496戶社宅開工，包括中壢4處、八德1處和觀音1處，截至今年底，包含完成專案管理評選的A21佔基地，總計將啟動興辦7處基地共3000戶的標案，其中包括平鎮游泳池、中壢新明市場2處空間活化與轉型的指標案件。

桃市府都市發展局長江南志表示，為提供桃園市民更友善、更公平的住房機會，目前住宅處持續討論透過都市計畫、都市更新等多元規劃管道，尋找更多讓市民住得起、可負擔的房源。

機捷A21站社宅基地面積6576平方公尺，位於A21站區段徵收區域內，初步規劃地下3層、地上14層建築。（住宅處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法