竹縣新豐松林國小取得擴校用地 將投入2.9億元增建校舍年底動工

新竹縣政府表示，新豐鄉松林國小擴建校舍 ，二階段換地作業完成。（新竹縣政府提供）

2025/08/17 11:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，新竹縣政府為解決松林國小校舍不足的窘境，與國小旁土地所有人潤泰全球股份有限公司及吳姓地主協調土地交換，歷時3年終於在近日完成二階段換地作業，取得緊鄰校園的2塊土地總計約1010坪，將投入2.9億元增建校舍，工程規劃設計中，力拚今年底發包動工。

縣府教育局表示，新豐鄉因松林重劃區建案林立、人口激增，松林國小採取總量管制，從原先48班連年增班，至113學年度已增為56班，並轉介學生到附近的山崎國小就讀，導致山崎國小教室也達飽和。縣長楊文科指示提出解決方案；不過，松林國小校地面積僅2.3公頃，家長們認為校內增建校舍將壓縮學童活動空間，施工期間也有安全疑慮；為此，縣府找到緊鄰學校操場西側的私有地，以避免學童分區上課的不便。雙方歷經多次協商取得共識同意交換土地，並自2021年啟動換地作業。

教育局長楊郡慈指出，松林國小土地交換案為2階段土地交換。繼第一階段與潤泰完成換地，第二階段也於今年7月完成與吳姓地主換地。土地交換是以最新的估價等值交換，潤泰換入新豐鄉坪頂段1068號843.37坪土地，縣府則取得潤泰所有之泰豐段219號約898.88坪土地。另潤泰將找補差價給縣府，並同意願以每年捐贈300萬元做為校舍興建經費，為期5年。縣府取得吳姓地主所有的泰豐段696號約111.62坪土地，等值交換內容則包含地上建物補償費。

楊郡慈表示，縣府已於2022年5月以縣有經費核定松林國小增建校舍2.9億元，預計興建地上4層樓、29間教室、1間行政辦公室、地下1層停車場，興建後設校量體可達60班規模，將提供專科教室以及增加學生活動空間。如今土地到位，正積極辦理增建校舍基本設計，加速校舍增建工程規劃及興建，期提供學子更優質學習場域。

松林國小校舍增建工程完工模擬圖。（新竹縣政府提供）

