不只是校廚阿姨！用料理教導學生食當地 陳仁心拿金帽獎

新生國小校廚陳仁心投入學校料理教學，已是受學生愛戴的「陳老師」，今年她更是獲頒金帽獎。（記者李文德攝）

2025/08/17 11:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣元長鄉新生國小校廚陳仁心投入校園午餐工作20年，除不斷精進廚藝考取難度高的乙級廚師證照，更是與學童們當起朋友，轉身成為烹飪老師，教導學生如何擁抱當地食材做為一道道料理。今年她榮獲素有廚師界金馬獎之稱的金帽獎。陳仁心說，會更用心做料理，征服孩子的心。

49歲的陳仁心是土生土長的元長人，原是會計專業的她，因照顧子女關係20年前投入新生國小校廚工作，從未換過學校，可說是學校最資深的廚工媽媽。她說，每次看到學童們大口大口地吃飯，就讓她內心感到開心，因此不斷精進廚藝，工作閒暇之餘還去進修，大約7年前考到乙級中餐廚師證照，更讓她信心大增。

陳仁心表示，校廚工作結束後，偶爾下午協助照顧課後班的學生，久而久之發現「學校的孩子就像是自己的孩子」，大約3年前自告奮勇想投入教導小朋友們烹飪料理。每週五她化身為「陳老師」教導中年級學生烹飪料理，讓學生「做中學」，因此她都會利用元長當地、當季食材料理，如花生、蒜頭，做出花生餅、蒜頭餅等，到現在不少高年級學生或畢業生都會念念不忘，常找她聊天「好想再和老師一起料理」。

陳仁心坦言，每週五是她最累一天，不過看到學生開心且滿足的笑靨，便是她最有成就感也最能放鬆的時刻。

日前她獲頒衛福部金帽獎「優良廚師」，她認為這是職涯上肯定，也感謝學校願意讓她大膽嘗試與學童開心教學，因此她會更勇敢追夢，會更用心做料理，征服孩子的心。

陳仁心（右）用心教導中年級學生如何利用當地食材烹煮一道道美味料理。（圖由陳仁心提供。）

